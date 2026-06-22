ファミリーマートは6月23日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」第1弾「メロンフラッペ」(380円)を全国のファミリーマートで発売する。

味わうごほうびフルーツシリーズ

果汁・果肉感にこだわったフラッペが登場

本シリーズは、"まるで果実をかじったような味わい"をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる"ごほうび感"のあるフラッペに仕上げた。メロンフラッペを皮切りに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」(いずれも380円)の全5種類を数量限定(ストロベリーを除く)で発売する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場する。

第1弾メロンフラッペは、赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせた一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむことができる。アイス部分には、さわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用した。さらに、この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを使用している。果汁と果肉を合わせて23%配合し(ミルクを注ぐ前の割合)、メロンのジューシーさを感じられる一杯に仕上げた。

7月7日に登場するストロベリーフラッペは、いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめるフラッペ。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感が特長の果肉ソースを使用することで、"まるでいちごを頬張ったような"満足感を実現した。

7月28日に発売されるシャインマスカットフラッペは、シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、爽やかな後味が特長の、夏にぴったりなフラッペ。シャインマスカット果汁を一部使用し、上品な甘さと高貴な香りを楽める。さらに、ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立した。

8月11日発売のピーチフラッペは、果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できるフラッペ。ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げた。

同じく8月11日発売のマンゴーフラッペは、夏らしいトロピカルな味わいを楽しめるフラッペ。甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを使用(製品中6%)。マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げた。

「モナキ」とのタイアップキャンペーンも実施

発売を記念し、話題のコーラスグループ「モナキ」を起用した「飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン」を実施する。期間中、同社アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、味わうごほうびフルーツシリーズ(各種)を1個購入ごとにスタンプが1個たまる。集めたスタンプ数に応じて、ここでしか手に入らない特典に応募できる。

スタンプ5個で「モデルプレス限定サイン入りチェキ」(当選人数10名)、スタンプ3個で「モデルプレス限定 特製トレカ5枚セット」(当選人数20名)に応募できる。

実施期間は6月23日0:00～8月31日23:59、応募期間は6月23日0:00～9月4日23:59までとなる。

次回使える100円引きレシートクーポンがもらえる

FAMIMA CAFÉのフラッペを購入すると、次回フラッペに使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施する。フラッペ全品が対象となる。配付期間は6月23日～6月29日、利用期間は6月23日AM7:00～7月6日。