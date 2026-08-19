海外出張から帰国すると、身に覚えのない350万円の決済が――。20日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、誰にでも起こり得るクレジットカードの不正利用事件が紹介される。

兼近大樹

被害に遭うのは、海外出張から帰国した中島(EXIT・りんたろー。)。タクシー代をスマートフォンで決済しようとしたところ、なぜかカードが使用できない。利用履歴を確認すると、そこには身に覚えのない「350万円」の決済が記録されていた。

兼近大樹、岡部大、松陰寺太勇ら突破交番メンバーが捜査を開始。まず疑われたのは、海外でカードをすり替えられた可能性や、スマートフォンから情報を読み取る非接触型スキミング、偽ショッピングサイト、フィッシング詐欺など、さまざまな手口だった。

しかし、中島はそもそも海外へクレジットカードを持って行っていなかったことが判明。自宅へ戻って確認すると、カードの現物も無事に残されていた。

さらに、自宅はオートロックの高級マンションで、警備員が24時間常駐。不審者が簡単に侵入できる環境ではない。出張直前に訪れた整体で、施術中にスマートフォンの情報を盗まれた可能性も浮上するが、決定的な証拠は見つからない。

カードは盗まれておらず、パソコンやスマートフォンにも異常はない。それにもかかわらず、犯人はなぜ中島名義のカードを使い、350万円もの高額決済を行うことができたのか。

高級マンションの住人を狙った巧妙な不正利用の手口を、突破交番メンバーが追っていく。

今回の放送ではこのほか、「万引きGメン」で、指輪やアクセサリーの万引き被害が相次ぐ雑貨店や、高額商品の被害が続く家電量販店で、死角を利用した巧妙な万引き手口を紹介。

スタジオには、番組初登場となる黒木華とガールグループ・ILLITが参戦し、ILLITのIROHAは「幼い頃からすごく大好きな番組」と語り、超難問の突破に挑戦する。