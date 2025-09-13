フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第2回が、13日から配信されている。

MAZZEL

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU(カイリュウ)、NAOYA(ナオヤ)、RAN(ラン)、SEITO(セイト)、RYUKI(リュウキ)、TAKUTO(タクト)、HAYATO(ハヤト)、EIKI(エイキ)の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。

シーズン1の第2回では、SEITOとHAYATO、TAKUTOとRYUKIがDUOになり、アーチェリーに挑戦。緊張感漂う最終日の決戦、果たして勝つのはどちらのDUOか。

一方、EIKI、RAN、KAIRYU、NAOYAは、社交ダンスに挑戦。MAZZELにとってなじみの深いストリートダンスとの違いに難しさを感じながら本番に向けて練習を重ねる。最終日の4人の衣装にも注目だ。

コメントは、以下の通り。

【アーチェリーミッション】

■SEITO（セイト）

「DUO MISSIONの#２が配信されます！今回、挑戦したのはアーチェリーです！なかなか触れることのできない種目であり、ヒーロー好きの僕からすると少年心をくすぐられるような感覚もあり、とてもやりがいのあるスポーツでした！うまくいくこともあったり何度も苦戦することもあったり、“どれだけメンタルが強いか”というのも試される競技なのでそこも見どころです！頑張ってる姿をお届けできたらいいなと思い頑張ったのでぜひ観てください！」

■HAYATO（ハヤト）

「『MAZZEL DUO MISSION』 #２では僕はアーチェリーに挑戦しました！アーチェリーはひたすら打ち続けることで上手になるので、練習の次の日は毎回腕が筋肉痛になりました！！今回はSEITOとDUOでしたが、３日間で２人がどれほど成長したか見守っていただけたら嬉しいです！！」

■RYUKI（リュウキ）

「今回僕はアーチェリーに挑戦させてもらっているのですが、めっちゃ楽しかったの一言です！アーチェリーってこんなにも楽しいんだって思いましたし、その中で戦う姿をみなさんに観ていただけたら嬉しいです！初回から最終日まででいっぱい成長した姿がみれるはずです！次のMISSIONはなんだろう！！！」

■TAKUTO（タクト）

「TAKUTOです！アーチェリー初挑戦、とっても楽しかったです！練習段階から時間が過ぎるのがあっという間で、毎回このロケを楽しみにしていました！対決はやはり見応えあるものになったと思いますので、ぜひご覧いただきたいです！」

【社交ダンスミッション】

■KAIRYU（カイリュウ）

「KAIRYUです！やっときましたDUO MISSION！僕は今回社交ダンスに挑戦しました！人生初の社交ダンス、想像よりよっぽど大変でした！が！先生がサイコーで楽しく練習、そして本番を迎えてなかなかいいものができたんじゃないかと思っています！普段の僕たちのダンスとはまた全然違う社交ダンスならではの品を感じてください！」

■NAOYA（ナオヤ）

「NAOYAです！初めての社交ダンス！めちゃくちゃに楽しかったなぁ～先生がダンディーすぎて、スマートすぎて、セクシーすぎて、世の男性にはぜひ講座を受けに行ってほしい！そんなレッスンでした！真剣にレッスンしたので、ぜひ観てください！」

■RAN（ラン）

「今回のミッションは社交ダンスです！ここまでがっつり社交ダンスをするのは初めてで、改めてかっこよさや難しさを感じました。果たしてどんなショーをお見せできるのか、お楽しみくださいませ！」

■EIKI（エイキ）

「『MAZZEL DUO MISSION』 #2 今回は、社交ダンスに挑戦しました！！！そんな動きできるかーーーーいと、最初は思いながらレッスンを受け始めましたが、やればやるほど楽しくなってきて、たくさん学ぶこともあり、とても充実したロケになりました！！ぜひお楽しみください！！！」

(C)フジテレビ