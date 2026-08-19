フジテレビの動画配信サービス・FODで、2026年『Formula 1』の第12戦オランダから最終戦アブダビまで、フリー走行とスプリント予選を無料配信する。会員登録なしで視聴できる。

これまで第4戦マイアミ、第5戦カナダ、第6戦モナコでも無料配信を実施してきたが、シーズン後半戦は第12戦オランダから最終戦アブダビまで、対象となる全戦のフリー走行とスプリント予選を無料で届ける。

オランダGP決勝は地上波でダイジェスト放送

第12戦オランダグランプリの決勝は、フジテレビほかで地上波ダイジェストを放送することも決定した。

『2026 F1オランダグランプリ 決勝ハイライト』として、23日24時15分から24時55分まで放送予定となっている。

「FOD F1プラン」では、2026年シーズンのF1全戦について、フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝の全セッションを、日本語実況・解説付きでライブ配信。配信終了後30日間の見逃し配信にも対応する。

スターター、プロ、チャンピオンの3コースが用意され、いずれも「FODプレミアム」のコンテンツを利用可能。プロコースとチャンピオンコースでは、F1公式配信サービス「F1 TV」へのアクセス権も付与される。