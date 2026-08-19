ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが出演するフジテレビの動画配信サービス・FODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第2回が、22日正午からFODプレミアムで配信される。

同番組は、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦するもの。真剣に取り組む姿を通して、MAZZELの成長や新たな一面を映し出していく。

MAZZEL

シーズン2では、前シーズンに引き続き難易度の高い未経験ミッションに挑戦するほか、メンバーから「やってみたい」とリクエストがあった企画も実施する。

さらにDUOの絆を深めるため、今シーズンからは1組のDUO、つまり2人だけで1つのミッションを遂行。その様子をMAZZELのメンバー8人全員でスタジオから見守るという形になっている。

シーズン2第1回では、乗馬とパティシエのミッションに挑戦したMAZZEL。第2回では、新たにマジックと釣りに挑む。

果たして今回もミッションを成功させることができるのか。真剣な挑戦の中で巻き起こる笑いや驚きも見どころとなる。なお、今回マジックと釣りに挑戦するDUOの組み合わせは、リリースでは明らかにされていない。

FOD公式SNSでは、配信開始までの間、今回のミッションに挑戦したメンバーによるアフターコメントも順次公開される。

【編集部MEMO】

MAZZELは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIからなる8人組ダンス＆ボーカルグループ。BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した。

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