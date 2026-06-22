元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が18日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【衝撃】ロッテ監督、ホークス&日ハムコーチ。パ・リーグを知り尽くした吉井理人さんが楽天の監督に電撃就任したことについて」に出演。吉井理人氏の人柄や指導者としての魅力を語った。

五十嵐亮太氏

吉井理人氏は「選手からしたらやりやすい」

楽天の新監督に就任した吉井氏について、五十嵐氏は「借金を返しながら良い野球をやりつつという形ができたら、それは最高ですよ」としつつ、「体制を作り直すっていうところなので。今シーズンもそうだし、その先を見据えてどう戦っていくかみたいなところも大事じゃないですか」と指摘。

そのうえで「監督のやりたいこととかうまくハマってくると、自然に勝てそうな気がする」と予想し、「勝ちにこだわるわけじゃなく、良い野球を見つけることによって、選手はすごくやりやすくなると思うし、監督の考えが分かってくるとパフォーマンスも上がってくると思う。その感じがどれくらい早く選手に伝わるかどうかじゃないですか」と持論を展開した。

また、吉井氏とはソフトバンク時代、コーチと選手の立場でともに戦った経験がある五十嵐氏。当時を振り返りながら、「コミュニケーション能力がすごく高いし、もちろん監督とコーチで違うと思うんだけど、でも選手からしたらやりやすいとは思う」と評価した。

さらに「すごく選手ファーストな監督」と表現し、「選手が力を発揮するためにどうすべきなのか、シーズンを乗り切るために選手の使い方も細かく見てくれるので、馴染むのは俺ははやいと思ってるんですよ」との見方を示していた。