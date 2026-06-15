元プロ野球選手で野球解説者の吉井理人氏が2日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『もう一度監督やりたいですか?』吉井理人&三浦大輔の気になる答えは…【監督バイブル】」に出演。日本ハム・新庄剛志監督から“粋な贈り物”をもらったことを明かした。

新庄剛志監督

監督業の苦労「カウンセリングに近い」

この動画では、監督経験のある吉井氏、古田敦也氏、三浦大輔氏で指揮官の仕事についてトーク。吉井氏が「監督の仕事のうちの大半は、選手のモチベーションを下げさせないこと」と述べると、古田氏も「本当にそう。カウンセリングに近いよ」と共感。「大変なんですよ、“男の憧れの職業”みたいに言いますけど、意外に細かいケアをせなアカンことが多くて」と苦労を打ち明けた。

さらに、古田氏が「選手時代は自分が疲れてるから、もう寝て忘れて次の日頑張ろうってなるけど、意外にコーチとか監督とかは、みんな引きずるよね」と告白すると、三浦氏も「監督時代、やっぱ睡眠は浅かったですね。2、3時間ぐらいで目が覚めて」と振り返った。

また、吉井氏は「寝てても、気になって起きるときはあるよね」と切り出し、エスコンフィールドでの出来事を紹介。「新庄監督が、監督室に眠れるサプリとお風呂の入浴剤を机に置いてくれてて。これ誰かなと思ったら新庄監督からで」と明かし、「もしかしたら新庄監督も眠れてないのかなと思って」と心境を述べると、古田氏は「新庄もああ見えて、眠れてないんじゃない?」と反応していた。