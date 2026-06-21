「毎週やってられるパッケージの強さって、やっぱすごい」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、日本テレビ系『笑点』のギネス世界記録に言及した――。

佐久間宣行氏

『ゴッドタン』で毎週できる企画とは

1966年にスタートした『笑点』は、「テレビコメディパネル番組(週間)の最長放送」としてギネス世界記録に認定。60年間、同じスタイルで“大喜利”を続けている同番組だが、佐久間氏は、10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「すごいな。60年続けられるパッケージのすごさって……」と驚き。「お題を振られて面白い答えを言う大喜利っていうものが、番組としてフォーマット化したのが、この『笑点』ってことなんでしょ?」と感嘆した。

「しかも毎週……」と続けた佐久間氏は、「“ゴチ”だって毎週やってないじゃん? “食わず嫌い”だって毎週やんなかったでしょ?」と『ぐるぐるナインティナイン』や『とんねるずのみなさんのおかげでした』の人気企画を例に挙げ、「“SASUKE”だって、半年に1回とか年に1回でしょ? だから、毎週やってられるパッケージの強さって、やっぱすごい」と感心しきり。「ターゲットが年齢がある程度、上っていうのもあるかもしんないけど……」としながら、「すごい、すごい、すごい」と同番組の功績を称えた。

また、佐久間氏は、自身が手掛けるテレビ東京系『ゴッドタン』について、「やってないだけで毎週やれちゃう、定期的にやれちゃう企画は、“マジギライ1/5”っていう口ゲンカの企画かもね」と含み笑い。「あれは、やろうと思えば毎週やれるし、実際に『ゴッドタン』でもずっと視聴率よかったから」と打ち明けつつ、「“あれだけスピンオフして番組にしろ”って言われたこともある。でも、“そんなん嫌だろ? 毎週ケンカしてる番組”って言って断っちゃったんですけど(笑)」と裏話をぶっちゃけていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。