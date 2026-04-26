「こんなに売れてんのに」　相葉雅紀との打ち合わせで楽屋に行くと…“衝撃の光景”を佐久間宣行氏が打ち明ける

「ビックリしました」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、メンバー全員同じ楽屋だったという国民的アイドルグループを明かした――。

佐久間宣行氏

さまぁ～ずも「ああ～! すげ～!」と驚きをあらわ

22日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)には、さまぁ～ずがゲスト出演。佐久間氏は、ダウンタウンやウッチャンナンチャン、くりぃむしちゅーはピンの仕事が多い一方、さまぁ～ずはコンビの仕事が多いと指摘。その理由について、三村マサカズは、「やってみたんだけど、俺があまりにもカチカチになっちゃってできなくて……」と大竹が横にいないと緊張してしまうと打ち明けた。

「コンビでしゃべってるときが楽しいし。わざわざピンでやんなくてもいい」とキッパリ語った三村。2人は楽屋も一緒だといい、佐久間氏は、「さまぁ～ずさんぐらいのキャリアで、楽屋一緒って……。仲悪くなくても、別にするじゃないですか」と驚がく。三村は、「1人のときの俺の楽屋、暗くなっちゃう(笑)。雑談する相手もいないから、暗くなっちゃって」とぶっちゃけ、「マネージャーでもいいんだけど。“これを1番わかってくれんのは大竹なんだよな～”って」と胸中を語った。

キャリアを積むと、1人ずつ楽屋を用意されることも多いが、佐久間氏は、「“もうこんなに売れてんのに同じ楽屋なんだ!? ”と思ったのは、嵐ですね」と告白。「“嵐、同じ楽屋なんだ!? ”と思ったもんなぁ。ビックリしましたけど……」「相葉くんの打ち合わせに行くと、嵐が全員いるっていう」と驚きの光景を振り返ると、さまぁ～ずは、「ああ～! すげ～!」と感嘆。嵐の“仲良し”エピソードを聞き、大竹一樹は、「じゃあ、いいんだね」と安心した様子で、三村も、「それでいいんだよ」と思わぬ共通点にうれしそうだった。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。