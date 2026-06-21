「うちだったらラウールがそうですね」――Snow Manの佐久間大介が、20日に放送された日本テレビ系トークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で、マイケル・ジャクソンとSnow Man・ラウールの共通点を語った。Travis Japanの宮近海斗は「マイケルから出ちゃってるマイケル」と独特な表現で魅力を絶賛した。

佐久間大介

今回のテーマは、2009年にこの世を去ってからも、世界中で愛され続けるマイケル・ジャクソン。スタジオには、最近あらためてマイケルに興味を持ち始めたという大久保佳代子が登場し、ダンス企画でもおなじみのダンサー・ARATAが、魅力を解説する“おしつじさん”としてその偉大さを伝えた。

さらに、マイケルに強い影響を受け、リスペクトしているアーティストとして、s**t kingzのkazuki、Travis Japanの宮近海斗、STARGLOWのKANON、ICExの筒井俊旭が集結。4人はムーンウォークでスタジオに登場し、伝説的ライブ映像やミュージックビデオをもとに、プロ視点で“マイケルのすごさ”を解説していく。

口火を切ったkazukiが挙げた“マイケル最大の魅力”は、「シンプルな動きなのに圧倒的にかっこいいシルエット」。マイケルは派手な動きだけで魅せるのではなく、立ち姿や指先の角度、重心の置き方に至るまで細部を磨き上げ、自身にしか表現できないスタイルを作り上げていたという。

kazukiが「マイケルの一個一個のポーズが独特でかっこ良すぎるからこそ、ダンスとしてすごい魅力につながっている」と熱弁すると、宮近も「シルエットとシルエットの間に、彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ」「マイケルから出ちゃってるマイケル」と独特な表現で絶賛。「足とかも、シルエットの間とかにチェンジする時にパンパンって踏んじゃってたり、振り付けではない部分で彼が音を鳴らしちゃってるんですよ」と熱く語った。

「チームやったらマイケルは嫌われるタイプ」

kazukiはさらに、「チームやったらマイケルは嫌われるタイプ」と分析。「本番暴走しちゃって、でもそれがやっぱかっこいい」と説明する。

この意見に佐久間も大きく共感し、「うちだったらラウールがそうですね」と、Snow Manのメンバー・ラウールを例に挙げる。佐久間が「ラウール、知らないところで知らんカウントで回ってる」と話すと、kazukiも「でもそこに魅力が詰まってる」とうなずき、佐久間も「いいんですよ」と笑顔を見せた。

その後も、4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”を映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、さまざまな角度からマイケルのすごさを解き明かしていく。

大久保が「でも、マイケルは何が一番その中ですごいんだろうな」「ダンスってみんなある程度覚えて出すってことはできるでしょ?」と疑問を投げかけると、佐久間は即座に「圧倒的なスター性です」と断言。「普通だったら“今、変な動き”ってなるところを、“かっけえ”って思わせられる」「説得力えぐいっすね」と力説し、唯一無二の存在感こそが“マイケル最大の魅力”だと語った。

日本人唯一の元バックダンサーが明かす素顔

続いてスタジオには、マイケル・ジャクソンのワールドツアーダンサーのオーディションで、数多くの応募者の中から日本人でただ一人選ばれたダンサー、ユーコ・スミダ・ジャクソンが登場。『Dangerous Tour』をはじめ、長年にわたりマイケルと行動を共にしてきた日本人唯一の元バックダンサーだ。

佐久間が「生きているマイケルと話したり踊ったりしたわけじゃないですか。どういう人だったんですか?」と質問すると、ユーコは初めてマイケルと対面した日のエピソードを披露する。

『Dangerous Tour』のリハーサル中、「今日はマイケル本人も参加する」と知らされ、スタジオ中が緊張と高揚感に包まれていたという。やがて大きなスタジオの扉が開き、警備スタッフやマネージャーに囲まれたマイケルが姿を現す。だがユーコが感じたのは、スーパースターの登場で空気が張り詰める感覚ではなく、「柔らかく優しい空気」だった。

ユーコは「ピースな感じと優しい感じ」「そこも人間を超えているというか」と当時を回想。さらに、約6年間マイケルの仕事に携わりながら、一度も食事をしている姿を見たことがないと明かし、「食べるところを見せないっていうのが当時、マイケルのちょっとしたこだわりがあったみたい」と語った。

番組のラストには、マイケルを敬愛するアーティスト4人によるスペシャルメドレーも披露。世代を超えて受け継がれる“キング・オブ・ポップ”の魅力に、佐久間もすっかり引き込まれていた。

TVerでは地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版が配信されている。