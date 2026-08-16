俳優の芳根京子が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で、難病・ALS(筋萎縮性側索硬化症)と向き合う母親に密着する。

今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。チャリティーパートナーを務める芳根が出会ったのは、福岡県福岡市で喫茶店を営む、はらだまさこさん(45)。約3年前にALSと診断されたまさこさんが、大切な子どもたちへ“母の味”を残そうとする姿を見つめる。

芳根京子企画

「おいしい＝幸せ」子どもたちへ“母の味”を残したい

ALSは、筋肉を動かす神経が徐々に侵され、体を動かすことが難しくなっていく国指定の難病。まさこさんは約3年前にALSと診断された。それでも、「おいしい＝幸せ」という思いを胸に、大好きな子どもたちへ自分の味を残したいと願っている。

そして、もう一つ抱いているのが「もう一度でいいからキッチンに立ちたい」という思いだ。喫茶店を営み、料理とともに生きてきたまさこさん。自身のレシピを子どもたちへ引き継ぐため、エッセイ＆レシピ集も出版した。

13歳の長男、芳根京子と“母の味”に挑戦

番組では、そんな母の思いを受け取った長男・タカラくん(13)が、芳根と一緒に“母の味”を作ることに挑戦する。

体を自由に動かすことが難しくなっていく中でも、家族へ残したいものがある。料理のレシピだけではなく、その味に込められてきた母の思いや家族との記憶を、次の世代へどうつないでいくのか。

「おいしい＝幸せ」を大切にしてきたまさこさんと、その思いを受け取る家族。芳根とタカラくんが挑む“命のレシピ”を通して、家族に受け継がれていくものを描く。

【編集部MEMO】

16日に放送された『24時間テレビ』の事前番組ではほかにも、「田中樹＆森本慎太郎(SixTONES)『全力少年』～仲良し三つ子が真夏の絶景旅～」、「松村北斗(SixTONES)公募企画『あなたの家族の悩みを解決します!』」(※一部地域除く)、「石原四兄弟『昭和のハチャメチャ家族・石原家は、なぜバラバラにならなかったのか?』」、「ちゃんみな&京本大我…熱狂的コナンファンの２人が青山剛昌へスペシャルインタビュー」が発表された。

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