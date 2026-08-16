「わちゃわちゃした楽しさや、学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」――山田涼介(Hey! Say! JUMP)の提案から、日本テレビのバラエティ番組『スクール革命!』(毎週日曜11:45～)が、同局系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)に参戦。小学生とその家族ら総勢3,000人が、学校全体を使った巨大ドミノに挑戦し、30日の生放送で一斉に倒す。
山田涼介「学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」
今回の企画「小学生親子3000人と挑む! スクール革命! 24時間ドミノチャレンジ」のきっかけは、『スクール革命!』のもとに届いた『24時間テレビ』からの招待状だった。
今年の総合司会を務め、“スクール革命!の先生”でもある内村光良を盛り上げ、見ている人が笑顔になれる企画を届けようと、メンバーでアイデアを出し合った。
山田は「『スクール革命!』のわちゃわちゃした楽しさや、学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」と提案。その思いから、2日間の生放送を使った巨大ドミノチャレンジが生まれた。
知念侑李、八乙女光らが800人の児童にサプライズ登場
挑戦の舞台となるのは、日本最大級のマンモス校という千葉県・流山市立小山小学校。
7月某日、体育館に集まった4～6年生の児童約800人の前に、山崎弘也(アンタッチャブル)、知念侑李、八乙女光(Hey! Say! JUMP)、朝日奈央がサプライズで登場した。
八乙女が「史上最大のドミノ企画に挑戦するため、小山小学校の皆さんに協力してほしい」と呼びかけ、6年生の児童会長に「一緒に頑張っていただけますか?」と尋ねると、「もちろんです!」と快諾。会場は大きな盛り上がりを見せた。
小学校全体を使い、親子ら総勢3,000人が参加
今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。そこでドミノの設置には児童だけでなく、父親や母親など家族も参加。児童とその家族を合わせた総勢3,000人規模で、小学校全体の敷地を使い、全校舎を駆け巡る巨大ドミノを作り上げる。
大量のドミノを用意するため、夏休み期間中には、家庭で使い終わったティッシュ箱に色画用紙を貼り、自由に絵を描いた「手作りドミノ」を家族で制作する予定。
児童たちからは「全員で協力して仲を深めながらできたらいいな」「並べるのがんばるぞ!」と意気込みの声が上がった。
29日に並べ始め、30日の生放送で一斉に倒す
ドミノは29日から並べ始め、30日の『24時間テレビ』生放送中に一気に倒す本番を迎える。
訪問した『スクール革命!』メンバーと全校生徒は、両国国技館にいる内村らを驚かせようと、「ドミノチャレンジ! 絶対に成功させるぞ～!」と力強く宣言。
家族や仲間たちの思いを乗せたドミノは、校舎を駆け巡り、最後まで無事につながるのか。
【編集部MEMO】
内村光良は、2001年の『FNS ALLSTARS 27時間 笑いの夢列島』(フジテレビ『27時間テレビ』)でドミノ倒し企画を担当していたが、放送中に発生した明石花火大会歩道橋事故を受けて中止になったことがある。