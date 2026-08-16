「わちゃわちゃした楽しさや、学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」――山田涼介(Hey! Say! JUMP)の提案から、日本テレビのバラエティ番組『スクール革命!』(毎週日曜11:45～)が、同局系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)に参戦。小学生とその家族ら総勢3,000人が、学校全体を使った巨大ドミノに挑戦し、30日の生放送で一斉に倒す。

山田涼介「学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」

今回の企画「小学生親子3000人と挑む! スクール革命! 24時間ドミノチャレンジ」のきっかけは、『スクール革命!』のもとに届いた『24時間テレビ』からの招待状だった。

今年の総合司会を務め、“スクール革命!の先生”でもある内村光良を盛り上げ、見ている人が笑顔になれる企画を届けようと、メンバーでアイデアを出し合った。

山田は「『スクール革命!』のわちゃわちゃした楽しさや、学校っぽさを残しつつスタジオを抜け出せたら」と提案。その思いから、2日間の生放送を使った巨大ドミノチャレンジが生まれた。

知念侑李、八乙女光らが800人の児童にサプライズ登場

挑戦の舞台となるのは、日本最大級のマンモス校という千葉県・流山市立小山小学校。

7月某日、体育館に集まった4～6年生の児童約800人の前に、山崎弘也(アンタッチャブル)、知念侑李、八乙女光(Hey! Say! JUMP)、朝日奈央がサプライズで登場した。

八乙女が「史上最大のドミノ企画に挑戦するため、小山小学校の皆さんに協力してほしい」と呼びかけ、6年生の児童会長に「一緒に頑張っていただけますか?」と尋ねると、「もちろんです!」と快諾。会場は大きな盛り上がりを見せた。

小学校全体を使い、親子ら総勢3,000人が参加

今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。そこでドミノの設置には児童だけでなく、父親や母親など家族も参加。児童とその家族を合わせた総勢3,000人規模で、小学校全体の敷地を使い、全校舎を駆け巡る巨大ドミノを作り上げる。

大量のドミノを用意するため、夏休み期間中には、家庭で使い終わったティッシュ箱に色画用紙を貼り、自由に絵を描いた「手作りドミノ」を家族で制作する予定。

児童たちからは「全員で協力して仲を深めながらできたらいいな」「並べるのがんばるぞ!」と意気込みの声が上がった。

29日に並べ始め、30日の生放送で一斉に倒す

ドミノは29日から並べ始め、30日の『24時間テレビ』生放送中に一気に倒す本番を迎える。

訪問した『スクール革命!』メンバーと全校生徒は、両国国技館にいる内村らを驚かせようと、「ドミノチャレンジ! 絶対に成功させるぞ～!」と力強く宣言。

家族や仲間たちの思いを乗せたドミノは、校舎を駆け巡り、最後まで無事につながるのか。