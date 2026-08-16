「両親に自分の強さを見せて安心させたい」――SixTONESの田中樹と森本慎太郎が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で、三つ子の3兄弟による“真夏の絶景旅”を見届ける。脳性まひの影響で3歳まで一人で歩けなかった次男・陽斗くん(9)が、兄弟と力を合わせて絶景写真の撮影へ。3人だけで親元を離れる、初めての冒険に挑む。

3歳まで一人で歩けなかった陽斗くん

神奈川県横浜市に暮らす三つ子の3兄弟。主人公の陽斗くんは、脳性まひの影響で足に障がいがあり、3歳までは一人で歩くことができなかった。

それでもリハビリを一度も嫌がることなく続け、現在は兄弟と同じ小学校に通い、運動会の徒競走にも参加するほど元気に成長した。

兄弟はそれぞれ個性豊か。長男の颯平くんは読書好き、三男の航希くんはサッカー好き。そして陽斗くんが夢中になっているのがカメラだ。父親から譲り受けたカメラを普段から愛用し、学校では「映画係」として友達と撮影を楽しんでいる。

「両親を安心させたい」

そんな陽斗くんには、一つの夢がある。

「兄弟3人で協力して絶景写真を撮影し、両親に自分の強さを見せて安心させたい」

陽斗くんのリハビリを支え続けてきた両親も、三つ子が常に一緒に過ごせる今だからこそ、「兄弟で協力して何かを成し遂げる経験をして、今しかできない思い出を作ってほしい」と挑戦を後押しする。

そして今回、3人は生まれて初めて、兄弟だけで親元を離れることに。

田中樹＆森本慎太郎が三つ子の冒険見守る

旅を見届けるのは、SixTONESの田中と森本。両親の支えを受けながらリハビリに取り組んできた陽斗くんが、今度は兄弟と力を合わせ、自分たちだけで目的地を目指す。

絶景写真を撮るという一つの目標を前に、性格も好きなことも異なる三つ子が、どのように協力していくのか。

3人だけで過ごす初めての旅。その経験を通して成長していく子どもたちと、それを送り出す家族の絆を描く。

【編集部MEMO】

16日に放送された『24時間テレビ』の事前番組ではほかにも、「芳根京子 ALSと向きあうお母さん『命のレシピ』」、「松村北斗(SixTONES)公募企画『あなたの家族の悩みを解決します!』」(※一部地域除く)、「石原四兄弟『昭和のハチャメチャ家族・石原家は、なぜバラバラにならなかったのか?』」、「ちゃんみな&京本大我…熱狂的コナンファンの２人が青山剛昌へスペシャルインタビュー」が発表された。

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