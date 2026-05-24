沢尻エリカ、休業中にファンが号泣懇願「やめないで」 今では自宅BBQに招く仲に

「やめないで」――約20年来のファンが、休業中の沢尻エリカに偶然出会い、号泣しながら伝えた思いとは。23日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、沢尻本人がスタジオに登場し、ファンとの意外な交流や、プライベートで見せる“姉御肌”な一面が語られた。

沢尻エリカ

2005年放送のテレビドラマ『1リットルの涙』で、難病と闘う少女を演じ、大きな注目を集めた沢尻。その後も映画『ヘルタースケルター』では、全身整形でトップスターとなったモデル役を怪演するなど、正統派から個性派まで、さまざまな役柄をものにしてきた。

そんな沢尻の魅力を教える“おしつじさん”として登場するのは、「沢尻さんは人生の教科書」と語る36歳の音楽大学院生・ナタリーさん。ファン歴は約20年という筋金入りの沢尻ファンだ。さらに、映画『パッチギ!』の井筒和幸監督をきっかけに沢尻と交流を深め、プライベートでは一緒に神社に通う仲だという脳科学者・中野信子氏も登場する。

世間では“強いキャラクター”というイメージもある沢尻だが、実際はどんな人物なのか。番組では、沢尻本人がスタジオに登場し、赤裸々トークを繰り広げた。

沢尻を前に、佐久間は「テレビで見たまんますぎて…」と動揺。一方、澤部は「どうすんだよ、うっすら汚れたビーズクッションしかねーじゃねーかよ!」と、ゲストでありながら番組スタッフに吠える。

番組では、沢尻の俳優としての歩みを紹介。10代後半で出演した映画『パッチギ!』では日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞した。演技指導が厳しかったという井筒監督からも「1回も怒られたことないです」と語る沢尻に、澤部は「できてたってことか」と、あらためて役者としての才能に感嘆する。

また、『1リットルの涙』での演技について、自身も俳優として活動する佐久間が「泣く演技ってめっちゃ大変じゃないですか」と質問。沢尻は「難しいのはあるけど、それでもうまくやるようにはしてます」と、俳優業の先輩としての一面ものぞかせる。

さらに、2024年の舞台『欲望という名の電車』が初舞台だったといい、「マジで、くっそ怖かったですよ」「でも私も『やる』っていったからあとにもひけないし」と当時の心境を吐露。舞台本番でとても緊張していた沢尻が起こしてしまった“とんでもないミス”の全貌は、TVer特別版で明かされる。

沢尻のプライベートな一面については、約20年来のファンであるナタリーさんが熱弁。とある飲食店で、休業中の沢尻と偶然遭遇したことが初対面だったそうで、ナタリーさんは「やめないで」と“大人とは思えない泣き方”で号泣しながら伝えたという。

沢尻は、その時の様子を俳優らしい演技力で再現。その後も同じ店で偶然再会したというエピソードに、澤部は「運なの、ナタリーそれは?」、佐久間も「どうなの? 狙っていったの?」と“事情聴取”。ナタリーさんが「ストーカーじゃないです」「本当に犯罪者ではないです」と主張し、スタジオは爆笑に包まれる。

二度の遭遇をきっかけに交流を深めた沢尻とナタリーさん。収録の2週間前には、沢尻の自宅で開かれたBBQにも参加したといい、沢尻がお手製のリゾットを振る舞ってくれたという“面倒見のいい”一面も明かされる。

プライベートでは姉御肌だという沢尻に、番組は“街中で聞いた悩みを沢尻エリカにぶつける”企画を用意。20代の女性美容師から寄せられた「ギャンブル好きの彼氏と離れた方がいいとわかっているのに離れられない」という悩みに、沢尻は「搾り取られるだけ取られて痛い目見た方がいいんじゃない?」とズバリ回答する。

その痛快な答えっぷりに、澤部は「今、スミノフ片手に相談乗ってる感じ」とプライベートの沢尻の様子を想像。佐久間も「薄暗の部屋で」と付け加えるほど、素のキャラクターに魅了されていた。

TVerでは、地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版を配信中。沢尻が明かす初舞台での衝撃トラブルや、本人いわく「沢尻出ちゃった出ちゃった」事件の全貌も明らかになる。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「アニメ制作会社」「せいろ」「名探偵コナン」「BTS」「声優」「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」「快活CLUB」「ARG」「コジコジ」「551蓬莱」「坂元裕二」「ユニクロ」「ぺえ」「油そば」「観光列車」「アートネイル」「日本人振付師」「タコス」「新宿ゴールデン街」「細田守監督」「冬アイス」「穴場温泉街」「から揚げ」「ストリートダンス」「冬の北海道」「チョコレート」「鳥貴族」「猫写真集」「ホルモン」「無印良品」「最新家電」「DJ」「物件探し」を深堀り。2025年の年末には『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』も放送された。

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