「自衛隊は使わないことが一番いい」――きょう16日に放送される日本テレビ系『NNNドキュメント’26』(毎週日曜24:55～)は、「私たち、令和世代の国防」。“事実上の空母化”が進む護衛艦「かが」に配属された20代の新人女性幹部2人に1年以上密着。また、青春時代を太平洋戦争の中で過ごした元兵士を取材し、異なる世代の言葉から、「戦争」と「国を守ること」を考える。

  • 「私たち、令和世代の国防」

    「私たち、令和世代の国防」

護衛艦「かが」の20代新人女性幹部に1年以上密着

ロシアのウクライナ侵攻、アメリカのイラン攻撃など、「戦争」がかつてないほど身近になる中、日本が戦争に巻き込まれることへの危機感を抱く若者も増えている。

そうした状況で、自分と同じ20代の若者たちは、なぜ国防の道を選び、何を考えながら任務にあたっているのか。

番組は、護衛艦「かが」に配属された20代の新人女性幹部2人を1年以上にわたって取材。日々の任務を追いながら、有事への思いや、国を守ることに向き合う姿を見つめる。

同じ令和世代であっても、普段の生活ではなかなか知ることのない自衛官の日常。その姿を通じ、国防を遠い世界の出来事ではなく、同世代が担っている現実として映し出していく。

また、青春時代が太平洋戦争と重なった元兵士も登場し、「自衛隊は使わないことが一番いい」と非戦への思いを語る。

国を守るため、自衛官として最前線に立つ現在の若者。そして、実際に戦争を経験し、武力が使われないことを願う、かつての若者。異なる時代を生きる両者の言葉を重ねながら、番組は「戦争とは何か」「国を守るとはどういうことなのか」を問いかける。

吉柳咲良「国防は他人事でないことを痛感」

ナレーションを担当するのは、番組に登場する自衛官たちと同じ令和世代の22歳、吉柳咲良。収録を終え、「国防というものが他人事でないことを痛感する機会となりました」と振り返り、「自分と同世代の方達が、国防の最前線で、国のことを考えて活動していることにすごく刺激を受けましたし、私自身も自分の考え方や行動を改めて考え直すきっかけとなりました」と語る。

さらに、「私たち若者の言葉や考えが、未来の日本、そして世界を作っていくことになると思います」とした上で、言葉や行動には影響力が伴うことを忘れずに過ごしていきたいとコメント。

「そういったことを一人ひとりが考えることが、日本がより良い方向に進んでいく秘訣なのではないかなというふうに改めて感じました。この番組を観てくださる方にも、想いが伝わればいいなと思います」と呼びかけている。

  • 吉柳咲良

    吉柳咲良

【編集部MEMO】
吉柳咲良は2004年4月22日生まれ、栃木県出身。2016年に「第41回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。ミュージカル『ピーター・パン』で主演を務め、『ロミオ＆ジュリエット』ではヒロイン・ジュリエットを演じるなど舞台を中心に活動。映像作品や声優などにも活動の幅を広げている。『NNNドキュメント』のナレーションは、2025年12月放送の「かさねる声の先に―私たちが歌う理由―」以来2度目となる。

(C)日テレ

自衛隊は使わないことが一番いい――太平洋戦争の元兵士と20代自衛官の言葉から考える「戦争」と「国を守ること」
「誰かが喜んでくれるから」「地道な裏側の作業が楽しい」 ヨルシカsuis、花火師たちに重ねる“音楽を続ける理由”
元YouTuber、彼女のために花火師の世界へ　やる気空回りで失敗もひたむきさを認められる
ウクライナの戦場ドキュメンタリー『戦場0地点』の本編映像が公開
デイヴィッド・バーンの来日記念に『ストップ・メイキング・センス 4Kレストア』を再上映
“クズ芸人”小堀敏夫が年下女性と真剣交際　まさかの改心(？)に視聴者くぎづけ「世の中何が起こるかわかんない」
“クズ芸人”小堀敏夫、恋人との出会いで「覚醒」 6年追ってきた取材Dが驚く変化「初めていい部分が出てきた」
“クズ芸人”小堀敏夫を「カッコいい」という気持ちに…吉田美月喜、ナレーションを通して印象変化「あそこまで自分に正直に生きられる人は、なかなかいない」
石川祐希・真佑兄妹に14年密着　あまり言葉を交わさない2人…フジテレビ秘蔵映像のドキュメンタリー配信
「はしか・おたふく風邪・風疹の混合ワクチンが自閉症の原因」示唆した論文、改ざん発覚で科学的に否定されるも不安消えず…科学者たちの反証はなぜ届かなかったのか
“クズ芸人”小堀敏夫、30歳女性と結婚前提で交際開始も…彼女に“大きな秘密”を打ち明けられる
驚異のワンカット90分『エルミタージュ幻想 デジタル・リマスター版』の1週間限定上映が決定
関連画像をもっと見る