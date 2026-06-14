3COINSの便利ハンガーに大興奮　佐久間大介「これめっちゃ欲しいんだけど! めっちゃ欲しい」

SNSで話題の商品を次々と生み出す雑貨店「3COINS」が、13日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で特集された。

3COINSをほとんど知らなかったSnow Man・佐久間大介は、便利グッズの数々に「めっちゃ欲しい」と反応。終盤には「ロケ行ってみたい」と語るほど、すっかり“スリコ”の魅力にハマっていた。

Snow Man・佐久間大介

今回のテーマとなった3COINSは、全国に約380店舗を展開する雑貨店で、キッチン用品、キッズアイテム、家電など幅広い商品を取りそろえている。

3COINSに関連するSNSのハッシュタグ投稿数は130万件以上。100万回再生を超える商品紹介動画もあり、この5年で店舗数は1.5倍以上に増加するなど、子育て世代を中心にブームとなっているという。

佐久間は3COINSについて、「俺、あの3COINSの看板すらわかんない」「何が売っているのかもわかんない」と、ほとんど知らない様子。スタジオには、新米ママで3COINSに興味津々だという峯岸みなみと岡田結実も登場した。

峯岸は「私は13年前、AKB48の時に代官山で一人暮らししてた時があって……」「その時に駅の裏にあって、よく行ってた」と回顧。今年出産を発表した岡田も「16歳ぐらいの時に、日本テレビに行く時に駅にあったんですよ」と、3COINSになじみがあったことを明かす。

そんな3人に魅力を教える“おしつじさん”として、小学生の頃に3COINSと出会い、25年以上通い続ける“スリコ”ファンの主婦ライター・まるやまひろこさんと、お出かけ前に3COINSに寄って、ついアクセサリーを買ってしまうというやしろ優が登場した。

番組では、3COINSが子育て世代から支持される理由を深掘り。100円均一が流行し始めた1990年代前半、流行に敏感な若者をメインターゲットに300円均一の店舗としてスタートした同店だが、その後、競合チェーンとの差別化を図るため、300円均一という枠を超えた商品を展開するようになったという。

佐久間が「3COINSなのに!? 300円以上もあんの!?」と驚くと、峯岸は「質を上げているんです」とフォロー。さらに、まるやまさんは、現在は30代～40代女性をメインターゲットに、柔らかな色合いの商品や店舗の雰囲気に一新したことを説明した。

スタジオでは、パーカーのフード部分を乾かしやすい立体的なハンガー、タオルを一度に何枚も干せる「伸縮ハンガー」、Tシャツの首元の伸びを防止する「伸び防止ハンガー」などを紹介。便利さを知った佐久間は「え、これめっちゃ欲しいんだけど! めっちゃ欲しい」と大興奮する。

さらに、“あったらいいな”をかなえるアイデア商品もクイズ形式で紹介。一見スマホスタンドのように見える商品は、トイレットペーパーホルダーの裏に差し込むだけでスマホや芳香剤などを置ける便利アイテム。峯岸と岡田は「ええええ! すごい!」と驚く。

望遠鏡のように長く伸びるアイテムは、ぬれた傘を収納し、服やバッグがぬれるのを防ぐ商品。さらに、水切りのようなものが付いた商品は、鍋などに挟んで使える「クリップ式シリコーンザル」だった。岡田は「もっと早く出会いたかった、もうザル買っちゃいました」と悔しがった。

3COINSでは毎月700以上もの新商品が発売されているといい、来店するたびに新発見があることも魅力の一つ。番組では、あまり売れなかった商品にも触れつつ、TVer・Huluの特別版で、佐久間、峯岸、岡田がプライベートで商品化してほしいものを発表している。

終盤には、子育て世代だけでなく一人暮らしの人にもおすすめのヒット商品ベスト3を紹介。3位は、ひもで結ばず、カチューシャのように素早く腰に装着できる「クイックエプロン」。岡田は「知らなかったこんな世界があるなんて!」と大興奮する。

2位は、1台で「焼く・炒める・煮る・蒸す・温める・炊く」の6役を果たす「電子レンジ調理器」。峯岸も「お弁当作りとかにも良さそう」と興味津々の様子を見せた。

1位には、“平成レトロブーム”にちなんで若い女性たちから人気を集める商品が登場。小さいながらも本格的な機能を備えた商品に、佐久間は「うわ! すごいすごいすごいすごい!」と驚き、岡田も「学生時代にも欲しかったですね、スクバとかにつけて」と語った。

3COINSになじみがなかった佐久間も、最後には「ロケ行ってみたい」「俺、めちゃめちゃ買いそうだもん、これやべぇ、これやべぇって」とすっかり魅了されていた。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」「快活CLUB」「ARG」「コジコジ」「551蓬莱」「坂元裕二」「ユニクロ」「ぺえ」「油そば」「観光列車」「アートネイル」「日本人振付師」「タコス」「新宿ゴールデン街」「細田守監督」「冬アイス」「穴場温泉街」「から揚げ」「ストリートダンス」「冬の北海道」「チョコレート」「鳥貴族」「猫写真集」「ホルモン」「無印良品」「最新家電」「DJ」「物件探し」「名探偵コナン」「せいろ」「沢尻エリカ」「アニメ制作会社」、「カレーハウスCoCo壱番屋」「カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸」を深堀り。2025年の年末には『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』も放送された。

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