2026年4月16日に発売されたNintendo Switch向けゲームソフト『トモダチコレクション わくわく生活』。「Mii」という似顔絵キャラを作成できることが醍醐味のゲームとなっています。

自分そっくり、友達そっくりの「Mii」を作って遊ぶ人は多いですが、中には自分の推しの「Mii」を作って楽しむ人も少なくありません。なかにはこんなマニアックな楽しみ方をしている人も……

俳優の鈴木亮平さんを推しているXアカウント・スズキのリョウちゃんさん(@ryochanheihei)は、鈴木さんがさまざまな映画やドラマで演じてきたキャラクターたちを「Mii」にしたものを紹介するポストを投稿。その内容が大バズリしています。

Netflix映画『シティーハンター』の冴羽獠や、ドラマ『下剋上球児』(TBS系)の南雲脩司など、鈴木さんが演じてきたキャラクターそっくりの「Mii」がずらり。シュッとしたキャラが多い中、映画『HK 変態仮面』の変態仮面(色丞狂介)や、映画『俺物語!!』の剛田猛男など、個性的な見た目の「Mii」の姿も。

この投稿を見ていると、鈴木さんがいかに幅広い役を演じながらキャリアを積み重ねてきたのかが伝わってきます。ちなみに、“鈴木さんたち”が生活している場所は、鈴木さんが出演していたドラマ『リブート』(TBS系)にちなんで、「リブー島」と名付けられているようです。

また、最初の投稿に大きな反響があったことを受けて、後日キャラクターを追加したことを報告するポストも投稿されており、ドラマ『東京タラレバ娘』(日本テレビ系)の早坂哲朗や、さらにはスポーツくじ『MEGA BIG』のCMキャラクター・12億の案内人の億山の姿も確認できます。

かなりのクオリティの高さや、さらにはスズキのリョウちゃんさんの推しへの愛情の深さを感じるこの投稿には、「どの亮平さんもそっくりで、島の名前もとても素敵ですね」といった絶賛の声や、「『花子とアン』の村岡英治さんもお願いします」といったリクエストも寄せられていました。

鈴木亮平さんへの愛がつまった「リブ―島」。鈴木亮平さんの活躍とともに発展していくこの島の今後が楽しみですね。