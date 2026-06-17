歌手・水森かおりの「大阪恋しずく」が13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ2026)の「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」の演歌・歌謡曲部門を受賞した。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 (C)CEIPA/MUSIC AWARDS JAPAN2026

水森かおり「大阪恋しずく」が「カラオケ・オブ・ザ・イヤー」を受賞

13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された同アワードの授賞式には、水森の代理として、長良プロダクション・制作営業部部長の佐竹浩二氏が登壇。

佐竹氏は、「このたびは水森かおりにこのようなすばらしい賞をいただきまして誠にありがとうございます」とあいさつ。続けて、「あいにく、本日水森かおりはこの会場には来られませんが、(水森が)東京に戻り次第、この喜びをみんなで分かち合いたいと思います。本当にありがとうございました」と感謝の思いを語った。

また、水森は公式ブログにて、「歌ってくださったおひとりおひとりの皆さんのおかげです」「本当に本当にありがとうございました!」「あの素晴らしいステージに映る私のジャケット写真、そして流れる大阪恋しずく! 最高に嬉しい賞をいただいたと心から感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました」「これからも一生懸命頑張ってまいります。本当にありがとうございました!!」と受賞の喜びをつづっている。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5,000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストが決定する。