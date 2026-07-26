梅干し職人のギャル、梅卸会社に「働かせてください!」と直談判　1年間の無給修行を経て収穫から製造までの全工程を習得　今では…『ななにー 地下ABEMA』

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

和歌山県で梅干し職人として活動するギャル

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

1人目のギャップギャルとして登場したのは、雑誌nutsのモデルで、和歌山県で梅干し職人として活動するわだあり。大好きな梅干しサワーに合う理想の梅を追い求めた結果、最高級品種である紀州南高梅の産地・和歌山県へ単身移住したという驚きの過去を明かす。

地元の梅卸会社に「働かせてください!」と直談判し、1年間の無給修行を経て収穫から製造までの全工程を習得。今では自身のオリジナル梅ブランドをプロデュースする社長としても活躍している。

スタジオでは、わだありが作ったこだわりの梅干しを試食。梅干しサワーに合わせていることから通常より塩味の強い梅干しで、あまりの塩辛さに一同が悶絶する中、草なぎ剛は「おいしい! 最近はハチミツ漬けが多いけど、僕はこういうのが好きなの」と大絶賛。1粒食べるやいなや「元気になった!」と言い、わだありも嬉しそうな表情を見せた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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和歌山に移住し梅干し職人になった

ギャルの姿は…？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026