梅干し職人のギャル、梅卸会社に「働かせてください!」と直談判　1年間の無給修行を経て収穫から製造までの全工程を習得　今では…『ななにー 地下ABEMA』

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。
和歌山県で梅干し職人として活動するギャル
番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。
1人目のギャップギャルとして登場したのは、雑誌nutsのモデルで、和歌山県で梅干し職人として活動するわだあり。大好きな梅干しサワーに合う理想の梅を追い求めた結果、最高級品種である紀州南高梅の産地・和歌山県へ単身移住したという驚きの過去を明かす。
地元の梅卸会社に「働かせてください!」と直談判し、1年間の無給修行を経て収穫から製造までの全工程を習得。今では自身のオリジナル梅ブランドをプロデュースする社長としても活躍している。
スタジオでは、わだありが作ったこだわりの梅干しを試食。梅干しサワーに合わせていることから通常より塩味の強い梅干しで、あまりの塩辛さに一同が悶絶する中、草なぎ剛は「おいしい! 最近はハチミツ漬けが多いけど、僕はこういうのが好きなの」と大絶賛。1粒食べるやいなや「元気になった!」と言い、わだありも嬉しそうな表情を見せた。
｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026
ﾟ。 ななにー 地下ABEMA
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和歌山に移住し梅干し職人になった
ギャルの姿は…？
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【編集部MEMO】
次回8月2日の『ななにー 地下ABEMA』#128は、「スターのきょうだい大集合SP」をお届け。人気俳優・宮世琉弥が妹の伊達花彩に授けた秘密の俳優ノートの公開や、竹内涼真の弟・竹内唯人、TWICE・MOMOの姉・hana、村重杏奈の妹らスターのきょうだいたちが知られざる家族の素顔や絶縁寸前のガチ喧嘩エピソードを赤裸々に告白する。