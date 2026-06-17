「楽しさ5乗のカラオケパーティー、開幕!」――なにわ男子と通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、17日からスタートした。ニューアルバム『ND5』のリリースを記念し、新曲「Celebrate」のミュージックビデオを背景にしたカラオケや、オリジナルグッズが当たる企画、5周年記念スペシャルメドレーの配信などを展開する。

なにわ男子×JOYSOUND コラボキャンペーン

ニューアルバム『ND5』リリース記念コラボ

なにわ男子は、2021年11月12日にシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」でCDデビュー。2026年は5周年イヤーとしてさまざまな企画を実施しており、全国9都市10会場を巡るアリーナツアーも予定されている。

6月17日に発売される『ND5』は、王道POPSを詰め込んだアニバーサリーアルバム。JOYSOUNDも「POWER PUSH」として、なにわ男子の5周年イヤーを盛り上げていく。

歌って当てるオリジナルアイマスク

コラボキャンペーンでは、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使って参加できる。

「Celebrate」をはじめとするなにわ男子の課題曲を選曲すると、抽選で「なにわ男子×JOYSOUND オリジナルアイマスク」が100人に当たるチャンスがある。スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募可能。当選は1人につき1回のみ有効となる。

実施期間は、8月31日23時59分まで。対象機種は、JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX。

本人映像カラオケを大量配信

デビュー5周年イヤーを記念し、本人映像カラオケも大量配信される。

アルバム収録の最新曲「Celebrate」をはじめ、デビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」などの本人映像カラオケを楽しめるほか、昨年開催されたアリーナツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'」より「Because I just love you」が、なにわ男子初のLIVE映像カラオケとして17日から配信。

さらに、Apple Musicでは、なにわ男子のカラオケランキングTOP20を集約したプレイリストも公開されている。

限定コメント映像＆スペシャルメドレーも

JOYSOUNDのカラオケルームで流れるJOYTV内の特集「PUSH!」では、なにわ男子の限定コメント映像を放映する。

また、6月30日からは、デビュー5周年を祝うスペシャルメドレーを配信。キャンペーン期間中にスペシャルメドレーを歌唱すると、別バージョンの撮り下ろしコメント映像も視聴できる。