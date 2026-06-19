劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の7月3日公開を記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」で「トイ・ストーリー」シリーズ4作品が4週連続で放送されている。第2週目となる6月19日は、シリーズ2作目『トイ・ストーリー2』が放送となる。

ストーリー

ウッディにとって、一年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。ところが、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。アンディの留守中、ママは庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。

バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために、決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディは、ジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけ、バズたちがウッディ救出に現れる。

続く6月26日は『トイ・ストーリー3』、7月3日には『トイ・ストーリー4』を放送する。

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