ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』(7月3日公開)の新場面写真8枚が解禁された。ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみの仲間たちに加え、最先端タブレットのリリーパッドや新たな“ハイテクおもちゃ”たちの姿がお披露目された。

『トイ・ストーリー』シリーズは、人とおもちゃの絆を描いて世界中で愛されてきたディズニー＆ピクサーの代表作。日本公開から30年の節目を迎える最新作『トイ・ストーリー5』では、ボニーの部屋を舞台に、おもちゃたちが変化する子どもたちの遊びの環境に直面する。

ボニーの部屋では、ジェシーが“保安官”としておもちゃたちを率いている。一方で、ボニーはおもちゃで遊ぶことが好きでありながら、周囲の子どもたちがタブレットに夢中なことから友達づくりに悩んでいた。そんな中、両親からプレゼントされた最先端タブレットのリリーパッドが現れたことで、日常は大きく変わっていく。

解禁された場面写真では、ウッディとバズが、ボニーはおもちゃから“卒業”すべきだと考えるリリーパッドと対立する様子や、旅に出ていたウッディがポンチョ姿で久々にボニーの部屋へ戻り、フォーキーやミスター・ポテトヘッド、ハム、レックスら仲間たちと再会するシーンが公開。

さらに、新たに登場する“ハイテクおもちゃ”たちの姿も公開された。スマーティー・パンツは、トイレットペーパーを模した見た目のトイレトレーニング用おもちゃで、毒舌かつおしゃべりなキャラクター。アトラスは青いカバ型のデジタルマップおもちゃ、スナッピーは思い出の写真を大切にするデジカメのおもちゃとして登場する。

シリーズ最新作では、おもちゃたちの友情と冒険に加え、スマホやタブレットが身近になった時代における“おもちゃの本当の役割”も大きなテーマとなる。ウッディ、バズ、ジェシーらがどのような答えを見つけ出すのか注目が集まりそうだ。

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