村上春樹が恋しく思うアメリカの「へらっとした気楽な薄味ビール」とは？ 暑い夏の午後にごくごくっと飲む冷えた生ビールを語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、後半1曲と世界のビールについて語ったパートを紹介します。

◆Livingston Taylor「Isn't She Lovely」

リヴィングストン・テイラーがスティーヴィー・ワンダーの名曲、「Isn't She Lovely」を歌います。「この子、素敵だろう？」、これは口笛特集のときにかけてもよかったですね。

【世間話】

デンマークには有名なビール会社が2つあります。ビール好きの方はもちろんご存じでしょうが、ツボルグとカールスバーグです。どちらも19世紀から続いている伝統ある醸造所で、世界的にその名を知られています。

しかしデンマークに行って驚いたのですが、デンマーク国民は「カールスバーグ派」と「ツボルグ派」にはっきり分かれていて、その両者が折り合うことはまずないのだそうです。決して相容れない。「カールスバーグ派」がツボルグを飲むことは決してないし、「ツボルグ派」がカールスバーグを飲むことは決してない。時には派閥を異（こと）にするもの同士、口をきくことさえ拒むことがある、という話でした。どちらを選ぶかで、デンマーク人としての生き方そのものが違ってくるんだ、ということです。

しかしビールにかけるその情熱、すごいですね。なんだか昨今の政治的分断状態を思わせます。たかがビールじゃないかとか、僕なんかは思うんだけど、なにしろヴァイキング時代から延々とビールを飲み続けてきた人たちですから、半端じゃないです。根性が入ってます。

僕はとくにビールのブランドに対する思い入れみたいなのはないんですが、個人的には「ローリング・ロック」とか「ブルーリボン」といった、アメリカの安物大衆ビールの味が恋しいなぁとときどき思います。日本では意外になかなかそういう、へらっとした気楽な薄味ビールがないんですよね。リッチなクラフト・ビールもいいけど、暑い夏の午後にごくごくっと飲む冷えたブルーリボンの生、とにかくご機嫌でした。懐かしく思い出します。そんな話をしていると、ビールが飲みたくなってきますね。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/