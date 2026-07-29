乃木坂46賀喜遥香 後輩・井上和からの“サプライズ生電話”にビックリ！「次は連れてきたいなぁ」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月23日（木）の放送では、賀喜先生が生出演した「SCHOOL OF LOCK!」生放送教室の振り返りをおこないました。――7月22日（水）の「SCHOOL OF LOCK!」生放送教室では、賀喜先生がゲストに登場し、「かっきーにお知らせです！！」というテーマで生徒（リスナー）と逆電をおこないました。そのなかで、なんと今年3月までパーソナリティを務めていた“和の講師”井上和先生が逆電に出るというサプライズも！ そこで、この日の「乃木坂LOCKS!」では、賀喜先生が22日の振り返りをおこないました。＜生徒から届いたメッセージ＞「“かきなぎ”にしか得られない栄養がある！」賀喜：あるのかな（笑）。ありがとうございます！＜生徒から届いたメッセージ＞「次回、生放送教室に来る際には、ぜひともにゃん先生も連れて来てほしいところ」賀喜：スケジュールの都合もあるかもしれないけど、連れてきます（笑）！ 私も、にゃぎと「SCHOOL OF LOCK!」の生放送教室で一緒におしゃべりできたのがうれしかった！ だから、次は連れてきたいなぁ、チラチラしとく（笑）。アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）が、「2人でいるところがすごく好き！」って言ってくださるのもうれしいから、またあの空間を生み出したいし、あと（対面したことがない）たんぼ教頭（溝上たんぼ）を見て「背が高い！」って思ってほしいし、たんぼ教頭も和を見て「なんだこのかわいい子は!?」って思ってほしいので連れてきます（笑）！生放送教室の話をたくさんしたんですけど、私たち乃木坂46の42枚目シングル「是非に及ばず」を持って、生放送教室におじゃましてきたんです！ 楽しかった～、ありがとうございました！あ、そうなんです！ 今回、乃木坂46の制服を着て出させていただいたのですが、それも「70号室の住人」（TOKYO MX）という、とーやま元校長（グランジ遠山大輔）がMCをされている番組に出演して、そのまま（TOKYO FMに）来たので、乃木坂46の制服のまま来て……今も着ているんですけど（笑）。だいぶレアじゃないかなって思うんですよ。そんなこと今までなかったから、どうだろう……写真に撮っておく（笑）？ 後で見ていただこう！ かわいいからね♡――その後も、番組では生放送教室に引き続き、賀喜先生にお知らせをしたい生徒と逆電をしていきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info