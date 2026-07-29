日向坂46山下葉留花「バズりそうな振り付けがギュッと詰まってる！」藤嶌果歩が小坂菜緒、正源司陽子と参加した新曲を絶賛！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。7月24日（金）の放送は、藤嶌＆山下の2人でお届け！ 本記事では、藤嶌が参加した新曲「ロマンティックがほしいなら feat. 小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩 (日向坂46)」について語った模様を紹介します。

◆藤嶌果歩、新曲の注目ポイントを熱弁！

藤嶌：ここでお知らせなのですが、現在放送中のテレビアニメ「逃げ上手の若君」のエンディングテーマを日向坂46メンバー小坂さん、正源司、そして、私の3人で担当することになりました！

山下：おめでとう～！

藤嶌：ありがとう！ こちらのタイトルは「ロマンティックがほしいなら feat. 小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩 (日向坂46) 」です！ 本当に素敵な楽曲をいただきました。ユニットとはまた違った形で楽曲をいただいたのも初めてだし、ぼっちぼろまるさんが作ってくださったんですけど、めちゃくちゃかわいくて！ 本当に踊りたくなっちゃうくらい、振り付けもすごくかわいくなっているので、私はいろんな部分が流行ってほしいって思ってる。

山下：流行ると思う！

藤嶌：バズらせたいの！

山下：私、振り入れ動画とかも観たんだけど、バズりそうな振り付けがすごくギュッと詰まってるよね！

藤嶌：そうそう！「L、O、V、E」とか、すごくかわいくてキャッチーなフレーズがたくさん散りばめられていて、あと私がこだわったセリフが……。

山下：お！ 教えて教えて!!

藤嶌：それが“一番愛して”なんですけど、すごくキューティーに言っております（笑）。そういうキューティーな感じがいいなと思っているので、ぜひたくさん聴いたり、踊ったりしてみてください！

＜番組概要＞

番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！

パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）

放送日時：毎週金曜 11:30～11:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/

番組公式X：@hot_hitoiki46