とんでもない悪党が主人公の物語…村上春樹が「無類に面白くて、一気に読んだ」作家・小林信彦さんおすすめの翻訳小説！

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、後半３曲と最近読んで面白かった本、編集者と作家の相性などについて語ったパートを紹介します。

◆Neil Young「The Painter」

◆Teresa Brewer「You Send Me」

ここで2曲続けてかけます。まずニール・ヤングを聴いてください。曲は「The Painter」、2005年に彼が発表した美しい曲です。絵描きさんの曲です。それからベテラン歌手、テレサ・ブリュアーがサム・クックのヒットソング「You Send Me」を歌います。これ、なかなか素敵な曲です。

【世間話】

最近読んで面白かった本の話をしますね。バルザックの長編小説に「ラブイユーズ」というのがあります。バルザックの作品の中ではあまり世間に知られていないものですが、これがやたら面白いんです。僕はこの本の面白さを、小林信彦さんに教えてもらいました。小林信彦さん、作家ですが、読書家としても広く名を知られています。彼が「ラブイユーズ」はバルザックの作品の中ではいちばん面白いと、どこかに書いておられたので、「これは読まなくちゃな」と思っていたんだけど、なかなか翻訳が手に入らなくて、ずるずる読まずにいたんですが、わりに最近になって光文社古典新訳文庫からやっと翻訳が出ました。で、さっそく買ってきたんですが、小林さんがおっしゃるように、これがなにしろ無類に面白くて、一気に読んでしまいました。一般的にバルザックの代表作と言われる『ゴリオ爺さん』とか『谷間の百合』なんかよりも、話としてはずっと痛快で面白いです。とんでもない悪党が主人公みたいになっていてね、感覚的に今の時代に合っているのかもしれません。

ラブイユーズというのは、川の流れで革製品を揉み洗いする女たち、という意味なんだそうですが、どういうことなのか、そのへんは実際に読んでみてください。

◆Harry Styles「Late Night Talking」

ハリー・スタイルズさんが歌います。「Late Night Talking（深夜のおしゃべり）」。

スタイルズさんはランナーで、東京マラソンも走ったことがあるということです。タイムもなかなかのものでした。本格的に身体を鍛えているんですね。彼は僕の本を読んでいて、僕もいちおうマラソン・ランナーなので、ぜひ話したいと言われて、ホノルルの某ホテルのスイートルームで会って、1時間くらい話をしました。物静かな好青年という感じの人でしたね。ミュージックビデオなんかで見るのとはずいぶん雰囲気が違うなあと思いました。でもすごくかっこよかったです。

【世間話】

僕はもう半世紀近く作家活動をしておりまして、これまでいろんな編集者と組んで仕事をしてきました。担当編集者なしに作品を世に出すことはできませんから。しかし一口に編集者といっても、実にいろんな人がいます。中にはカラフルというか、けっこうとんでもない人もいました。でもそういう裏話を具体的にやりだすと、面倒な問題も出てきそうなのでここでは話しません。

ただひとつ言えるのは、作家と編集者との間にはやはり相性みたいなのがあるということですね。この人とはもうひとつ感覚が合わないなと思うと、仕事はまずうまく捗（はかど）りません。これは編集者としての能力なんかとは別の次元の問題ですので、いかんともしがたいですね。調整のしようがない。

僕が作家デビューしてまだ間がない頃のことですが、原稿の打ち合わせをするために、原宿のフルーツパーラーで、ある出版社の若い編集者と待ち合わせをしたことがあります。千疋屋（せんびきや）だっけなあ……。僕はとりあえずホット・コーヒーを頼んだのですが、彼はメニューをじっと睨（にら）んで、ずいぶん迷ってからフルーツパフェを注文しました。これにはびっくりしましたね。打ち合わせで、いちおう筆者がコーヒーを注文しているのに、フルーツパフェはないだろうと。しかしまあ、きっと甘いものに目がない人だったんでしょうね。フルーツパフェの魅力には抗しきれなかった。

でも結局、この人とは二度と仕事をしませんでした。感覚的に、こりゃ駄目だと見切りをつけて。あるいは僕が偏狭にすぎるのかもしれませんけど。でもフルーツパフェはないよな……。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/