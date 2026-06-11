ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、テキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」との初コラボレーションベント「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」を開催する。

「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」

期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに豪華プライズ

「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」では、期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに“ポーカーの聖地”として知られる韓国のパラダイスシティでのホテル宿泊支援費や、パラダイスシティで開催されるポーカー大会への参加権、現地への渡航支援費が贈呈される。また、上位にランクインしたライバーには、m HOLD’EMとのコラボトロフィーやデジタルプライズなど豪華プライズも用意される。

さらに、このコラボイベントの特徴として、先に終了するm HOLD’EMイベントのポイントを、17LIVEで開催中のイベント参加中の推しライバーに付与できるなど、インタラクティブに楽しめる仕様となっている。