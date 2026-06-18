CHOCOLATE Inc.は、 7月4日よりカンテレ・フジテレビ系列「土曜はナニする!?」(毎週土曜8時30分より放送中)内にて放送開始される同社企画・制作のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』(監督：市川晴華)の、登場キャラクターおよび声優情報を6月18日に解禁した。また、ティザー映像第二弾も公開した。

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』は、無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険を描いた作品。今回新たに登場する4匹のクリームパンの赤ちゃんをはじめ、2024年12月公開の前作からの続投キャラクターも含む個性豊かな11キャラクターの情報を公開。本日公開のティザー映像では、11キャラクターの紹介とともに、おしゃべりをする様子を初公開している。

『パンの赤ちゃん』ティザー映像第二弾

新たに公開されたオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』ティザー映像第二弾では、本日公開の11キャラクターの個性豊かな特徴とともに、それぞれの印象的なシーンを多数使用。ティザー映像第一弾にはなかった新たな要素として、パンの赤ちゃんをはじめとする登場キャラクターたちが、実際におしゃべりする姿を初公開している。

メインキャラクター ”クリームパンの赤ちゃん”

本作は、4匹のクリームパンの赤ちゃんたちが登場。焼かれる前の彼らは、手や足を出したり、興味があるものに自在に変身することができる。

アグネス(CV：揺楽瑠香 / 南極)

ひときわ調子にのりやすい。

アグネス役：揺楽瑠香(南極)コメント

はじめまして。アグネスを演じました、揺楽瑠香です。お話を受けた時に、声優の経験なんてほぼゼロに近い私がなぜ……と震えていたのですが、市川監督からキャラクター像を聞き、そのお調子者っぷりが他人(他パン)とは思えず妙な親しみを覚えました。なるほど、私がやることへの合点がいったってなもんです。アグネスは、すぐ調子に乗るわりにはビビりな子ですが、その優しさややわらかさで自然とみんなの中心にいる、きっと誰もが好きになってしまう素敵なパンの赤ちゃんです。そんなアグネスの魅力が少しでも皆さまに伝わっていたら嬉しいです

ビリー(CV：高山璃子)

ギャル。気が強い。

ビリー役：高山璃子コメント

新章!『パンの赤ちゃん』で、クリームパンの赤ちゃん・ビリーを務めます。制作過程の撮影現場にもお邪魔させていただいたのですが、ひとつひとつ本当に細かく丁寧な作業を重ねて生まれた映像に、声という大切な命を吹き込む時間には、無数のドキドキが詰まっていました。こんなにもキュートで愛らしいキャラクターたちが活躍する物語の一員として参加できたことを、心から嬉しく思っています。ぜひ、多くの方に楽しんでいただけますように。

チョモランマ(CV：辻凪子)

小心者。アリが怖い。

チョモランマ役：辻凪子コメント

クリームパンの赤ちゃん・チョモランマの声を担当させて頂きました辻凪子です。学生時代パン屋でアルバイトをしてて、パンをこねる作業が大好きでした。あの時のように愛情を込めて、パンの赤ちゃんに命を吹き込みました。とろけるほど可愛いパンの赤ちゃん。私も朝ごはんにパンを食べながらこの作品を楽しみたいと思います^_^

デデン(CV：サンテナ / SUSHIBOYS)

物知りだが、その多くは間違っている。

デデン役：サンテナ(SUSHIBOYS)コメント

僕は5年ほど前からグルテンフリーモドキの生活を送っていたのですが、デデンの声を吹き込んでるうちに、小麦ってやっぱり悪くないんじゃないかなと思うようになりました。声を録り終えた頃にはもう小麦しか食べたくなくなっていて、帰りに小麦粉を買って家でうどんをこねて食べました。デデンと僕はなんだか凄い似た性格で自分の分身みたいに感じました。そんなデデンの活躍を楽しみにしてください。

バラエティ豊かな、新しい仲間たちも

本作では、亀の形をした「カメパンの赤ちゃん」、ホクロがチャームポイントの「ホ・クロワッサン」、影のみ登場する「カラス」、そして屋根に時々現れる「アリ」など、個性あふれるキャラクターたちも登場する。

カメパンの赤ちゃん(CV：高橋蒔)

海に憧れがある。

ホ・クロワッサン(CV：土居志央梨)

知性がある。

カラス(CV：岩崎裕介)

敵。すぐにパンをつつく。

アリ(CV：KOPERU / 梅田サイファー)

仕事が早い。

前作から続投の声優陣によるキャラクターも登場

前作で大活躍したドーナツの赤ちゃん(CV：田辺智加/ ぼる塾)やフランスパンの赤ちゃん(CV：こやまたくや/ヤバイTシャツ屋さん)、クロワッサンの赤ちゃん(CV：山田孝之)も引き続き登場。前作では見られなかった、彼らの新しい一面が描かれる。

ドーナツの赤ちゃん(CV：田辺智加 / ぼる塾)

群れやすい。穴が空いていることに誇りがある。

フランスパンの赤ちゃん(CV：こやまたくや / ヤバイTシャツ屋さん)

体は大きいが、臆病。時々、勇敢さを発揮する。

クロワッサンの赤ちゃん(CV：山田孝之)

この世のすべてを大体把握した上で、のんびりしている。

(C)CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE