CHOCOLATE Inc.は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、セブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品がセブン‐イレブンにて5月26日より発売されることを発表した。

今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどを発売。また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも同時に展開する。

オリジナルパン＆スイーツ

5月26日より順次、オリジナルパン＆スイーツを販売する。

スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー(280.80円)

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」(280.80円)は、まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。販売エリアは全国。

スンスンのふわふわクリームのプリン(321.84円)

「スンスンのふわふわクリームのプリン」(321.84円)は、なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリン。販売エリアは沖縄県除く全国。

スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー(183.60円)

「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」(183.60円)は、マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームと、ブルーベリーソースを包んだ大福。販売エリアは全国。

「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)

「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」(246.24円)は、もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだスイーツ。販売エリアは沖縄県除く全国。

「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)

「スンスンとノンノンのなかよしロール」(203.04円)は、シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パン。販売エリアは沖縄県除く全国。

スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ(203.04円)

「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」(203.04円)は、ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツ。

「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)

「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」(278.64円)は、コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品。販売エリアは全国。

「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン

オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たるキャンペーンを実施する。

実施期間は5月27日6月6日の11日間、応募締切は6月12日。

5シリアルコース(当選人数100名)

5シリアルコースの景品は、「BIGクッション(スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット)」。留め具で繋げることができる仕様のBIGクッション。繋がる仕様のBIGクッションは初登場。当選人数は100名。

3シリアルコース(当選人数300名)

3シリアルコースの景品は「オリジナルトートバッグ」。お出かけや買い物で活躍するトートバッグ。当選人数は300名。

1シリアルコース(当選人数1,000名)

1シリアルコースの景品は「スイーツ無料クーポン3枚」。対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポンをプレゼント。当選人数は1,000名。

対象商品購入で限定グッズプレゼント

対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリームを購入の方には、先着で限定グッズをプレゼントする。

栄養ドリンク

5月21日午前10時より、栄養ドリンクのうち上記画像内の対象商品から3つ(組み合わせ自由)購入すると、フラットケースをプレゼントする。1店舗につき全4種、各4枚、先着16枚。好にのデザインを選べる。なくなり次第終了。

お菓子(グミ・キャンディ)

5月21日午前10時より、お菓子(グミ・キャンディ)のうち上記画像内の対象商品から3つ(組み合わせ自由)購入すると、ジッパーパックをプレゼントする。1店舗につき全5種、各4枚、先着20枚。好みのデザインを選べる。なくなり次第終了。

アイスクリーム

5月28日午前10時より、アイスクリームのうち上記画像内の対象商品から2つ(組み合わせ自由)購入でクリアファイルをプレゼントする。1店舗につき全5種、各4枚、先着20枚。好みのデザインを選べる。なくなり次第終了。

人気菓子「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品

5月28日より順次、人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品を販売する。販売エリアは全国。

森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き(385円)

「森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き」(385円)

森永 パペットスンスン ウェファーチョコ(220円)

「森永 パペットスンスン ウェファーチョコ」(220円)

「Happyくじ パペットスンスン」

5月29日午前10時より、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」(1回920.70円)が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインアップしている。

「パペットスンスン」グッズも販売

セブン-イレブンの一部店舗にて、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダー(1種)、ぬいぐるみバッジ(2種)を販売する。販売店舗については、詳細ページより確認のこと。

フォロー＆引用ポストキャンペーン

セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストしていただくと、抽選で100名様に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ(1枚)が当たる。応募期間は5月26日～6月1日まで。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee