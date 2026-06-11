CHOCOLATE Inc.は、同社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」の1年ぶりとなる単独ポップアップを、東京・福岡・名古屋・大阪の全国4ヵ所で開催する。

「チェゴシムPOP UP SHOP ゴシムレンジャー あなたの平和を守り隊」開催概要

今回のテーマである「ゴシムレンジャー」は、「頼まれたことはないけど、今日も守り抜く!」を合言葉に、あなたのために小さな平和を守るやさしいヒーロー。本ポップアップでは、「ゴシムレンジャー」をテーマにした描き下ろしのビジュアルや、それらを使用したアイテムを多数展開。「ゴシムレンジャー」仕様の特別な「お守りカード」をはじめ、ラメポーチやハンカチなどの日常雑貨、Tシャツやトートバッグなどのアパレルまで、全20点を超える新アイテムをラインアップする。また、購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施する。

東京会場

開催期間：2026年6月23日～7月6日

開催場所：JR池袋駅 南口改札前 イベントスペース

営業時間：10時〜21時(初日は13時オープン、最終日は18時クローズ)

※その他会場の詳細情報につきましては、公式SNSアカウントより順次告知を行う。

新作アイテム(一部)

お守りカード(全5種) 各165円

ショッパー 220円

ラメポーチ 1,760円

トート 2,860円

ハンカチ 660円

ホログラムステッカー(全5種) 各275円

フォトスポット情報

開催期間中、会場入り口付近にうさゴシム、ねこゴシム、あかちゃんゴシムのスタチューが登場。記念撮影などを楽しめる。

ノベルティ情報

開催期間中、「チェゴシム」関連商品を合計2,000円(税込)以上ご購入ごとに、特典としてホログラムカード(全5種)をランダムで1枚プレゼントする。1会計で最大5枚までのお渡し、数量限定のため、なくなり次第終了。ホログラムカードのデザインは選べない。

「チェゴシムPOP UP SHOP ゴシムレンジャー あなたの平和を守り隊」全国巡回予定

東京会場

会場：JR池袋駅 南口改札前 イベントスペース

開催期間：2026年6月23日～7月6日

福岡会場

会場：福岡PARCO 本館B1F イベントスペース

開催期間：2026年6月26日～7月12日

名古屋会場

会場：タカシマヤ ゲートタワーモール 4F イベントスペース

開催期間：2026年7月29日～8月11日

大阪会場

会場：天王寺ミオ 本館6F ポップアップネクスト

開催期間：2026年8月7日～8月30日

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