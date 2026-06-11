CHOCOLATE Inc.は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「HELLO! PUPPET SUNSUN」を、7月1日開始の東京会場を皮切りに、初開催となる京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄を含む、過去最多の全国12都市で順次開催する。

「HELLO! PUPPET SUNSUN」開催概要

本イベントでは、スンスンたちのオリジナルワードをあしらった新アートグッズや、今回初登場となるファンファン、ツクツクのアイテムなど、90点以上の商品をラインアップ。また、パペットスンスン史上初となる「ご当地限定商品」を各会場にて限定販売するほか、ご購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施する。

会場・期間

東京会場:渋谷サクラステージ BLOOM GATE ZONE A/B(7月1日〜 7月16日)

京都会場:エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店(7月7日～7月27日)

宮城会場:JR仙台駅 2F ステンドグラス前(7月24日～8月4日)

石川会場:金沢フォーラス 6F クーゴスクウェア(7月31日～8月16日)

北海道会場:さっぽろ東急百貨店 3階 特設会場(8月6日～8月19日)

大阪会場:心斎橋PARCO 9F 特設会場(8月22日～9月13日)

埼玉会場:JR大宮駅 改札外 東西連絡通路(9月10日～9月23日)

福岡会場:福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORY(9月11日～9月27日)

香川会場:高松オルネ 北館1階 特設会場(9月18日～9月27日)

愛知会場:名古屋PARCO 西館8F イベントスペース(10月1日～10月25日)

広島会場:ミナモア広島2F 路面電車乗り場前広場(10月2日～10月15日)

沖縄会場:サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3階グリーンゾーンPOP UP SPACE(10月15日～10月25日)

入場方法について

本イベントは、会場ごとに事前予約の有無や入場方法が異なる。詳細は、「HELLO! PUPPET SUNSUN」特設ページにて順次告知を行う。

なお、東京会場につきましては、全日程で抽選による事前予約を実施。7月1日～7月8日枠は、事前予約(抽選)期間が6月19日～6月24日(30分毎の全時間帯予約制)、当選結果6月25日20時頃。7月9日～7月16日枠は、事前予約(抽選)期間：が月29日～7月5日(30分毎の全時間帯予約制)、当選結果は7月6日20時頃。

各会場限定販売アイテム

各会場限定販売アイテムとして会場ごとに販売するデザインが異なる「ご当地ステッカー」「ご当地アクリルキーホルダー」が登場。各会場につき、該当地域のご当地デザイン1種のみの限定販売を行う。

ご当地ステッカー HELLO! PUPPET SUNSUN(全12種)各330円

ご当地アクリルキーホルダー HELLO! PUPPET SUNSUN(全12種)各660円

ノベルティ情報

期間中、合計2,000円(税込)以上購入するごとに、トレーディングカード(5種)を1枚ランダムでプレゼントする。最大5種の配布で、なくなり次第終了。

「HELLO! PUPPET SUNSUN」全国巡回予定

販売アイテム(一部)

キーリング付きミニポーチ(全2種)各880円

HELLO! PUPPET SUNSUN ビスケット缶 1,650円

パペットスンスン ラムネ 880円

マグネット(全3種)各1,210円

パペットスンスン ヘアクリップ(全2種)各1,210円

ステッカーセット 3枚入り(全2種)各880円 / 6枚入り 1,650円

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee