CHOCOLATE Inc.は、同社が企画・制作するオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』(監督：市川晴華)について、7月4日よりカンテレ・フジテレビ系列「土曜はナニする!?」(毎週土曜8時30分より放送中)内にて放送開始されることを発表した。5月16日には、放送に先がけ公式サイトおよびティザー映像が公開された。

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』について

「パンの赤ちゃん」は、クリームパンをはじめとした“パンの赤ちゃん”たちの大冒険を描く作品。本作は、2024年12月にSNSで公開した同名アニメーションの世界観を引き継ぎつつ、日本を代表するアニメーションスタジオ、ドワーフスタジオ(AOI Pro.)により、新たに「コマ撮り」のアニメーションとして生まれ変わった新シリーズ。テレビ放送に合わせて書き下ろされた完全オリジナルエピソードを通じて、より立体的で愛らしい『パンの赤ちゃん』たちの日常を描写した、週末の朝、大人も子どもも一緒に楽しめるオリジナルアニメーションだ。

あらすじ

人が寝静まった深夜のパン屋。

冷蔵庫で静かに寝かされている、パンの生地、通称「パンの赤ちゃん」。

実は、こっそり起きて集まり、おしゃべりしたり、掃除したり、喧嘩したり。

または、日中、屋根で日向ぼっこをしています。

まだ焼かれる前の「生地」だからこそ、変化でき、無限の可能性がある。

無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険です。

オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』コメント

監督 市川晴華(CHOCOLATE Inc.)

『パンの赤ちゃん』脚本・監督の市川晴華です。2年前に発表した短編『パンの赤ちゃん』が新章を迎えます!なにやらパン屋が繁盛し、厨房が大きくなりました。景気がいいです。そこで、新たに生まれた『クリームパンの赤ちゃん』たちが今回の主役です。

キャラが“濃く”なって、形も進化しています。(髪の毛のようなツノがあるクリームパンも..?)

キャラクター発表まで、もうしばしお待ちください。

今回、ドワーフスタジオさんのご協力のもと、コマ撮りアニメーションになりました。コマ撮り好きとしては感無量です。人形制作・アニメーターのみなさんの感動的な技術力で、パンたちに素敵な命が吹き込まれました。3ヶ月にものぼる撮影期間は、愛らしいパンたちと過ごす、かけがえのない時間になりました。赤ちゃんたちは、無知で無垢で、そのかわり恐れがなく、突拍子も無いアイデアがあります。彼らのちょっぴり冒険の成長ものがたりを、楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

ドワーフスタジオ(AOI Pro.)原田脩平氏：

「パンの赤ちゃん」というタイトルからして、もう可愛らしいです。

今回は「CGアニメーションから、実体と制限のあるコマ撮りへ」という変化の中で、何が表現できるかを模索しました。

普段は布で「もふもふ」の人形を作っていますが、今作ではアニメーターと共にパン生地の「もにょもにょ」とした質感と動きを追求しています。

ぜひ、その「もにょもにょ」とした可愛いやり取りを楽しんでいただけたら幸いです。

「土曜はナニする!?」番組MC 山里 亮太さん(南海キャンディーズ)

パンの赤ちゃんという可愛すぎる共演者にワクワクしております。

土ナニファミリーのアンガールズ田中さんの赤ちゃんにも見てほしいです。

(C)CHOCOLATE/PAN AKA COMMITTEE