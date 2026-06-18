かっぱ寿司は6月18日から期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」をスタートした。初夏のイチオシ「焼津港水揚げ一本釣りかつお」と「天然旬(とき)あじ」、いまコスパの良さで大人気だという「かっぱのランチセット」をまとめて実食してきた!

夏こそお寿司を食べたい…!

個人的に、お寿司の旬は夏だと思っている。

さわやかな白身魚や脂の乗った光物、香り立つ貝類。そもそもお寿司は基本的に冷たい食べ物だし、酢飯のさっぱりとした味わいは暑い時期でも食欲をかき立てられる。

そんなわけで今年もやってきた初夏に、「かっぱ寿司」が期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」をスタートした。円安が続く中、お財布に優しい「かっぱのランチセット」も人気だとか。

これはもう食べにいかねばなるまい……

というわけで、池袋駅東口にある「かっぱ寿司 南池袋店」へ!

「焼津港水揚げ一本釣りかつお」

最初の一品は、「焼津港水揚げ一本釣りかつお」(二貫 140円)。一瞬にして目を奪われる鮮やかな赤色が、その新鮮さを象徴しているようだ。

一口で頬張ると、すぐにその理由が分かった。かつおにありがちな生臭さを微塵も感じない圧倒的な新鮮さ。しっかりと弾力が残る食感、爽やかで上品な味わいときたら、なんだこれ……たまらん!! いくらでも食べられそうじゃないか!

この味わいの違いは“一本釣りかつお”ゆえなのか、かっぱ寿司の高度な下処理ゆえなのか。いやきっとどちらもだろう。一品目からノックアウトだ。

かっぱ寿司の丁寧で高度な仕事っぷりを感じるビジュアル

「天然 旬(とき)あじ」

かつおを追加したい思いを抑えて、二品目は「天然 旬(とき)あじ」(一貫 110円)。この白さが際立つ脂を見てくれ……そう、あじはまさに初夏～夏が旬。しかも五島・対馬海域産の、1尾100グラム以上のみが厳選された“旬(とき)あじ”ときたもんだ。

一貫で提供する分、身の厚みも食べ応えたっぷりサイズ。口に入れると、脂の甘みがとろけ出す。初夏だからこそ味わえる破格の味だ……日本に生まれて良かった～!

「光物3貫食べ比べ」

あじの味(ダジャレじゃないよ)が名残惜しいので、そのまま「光物3貫食べ比べ」(三貫 280円～)を注文。こちらは「天然 旬(とき)あじ」「〆いわし」「とろ〆さば」を食べ比べできるお得なセットだ。

あ～、いいね。極上の脂を「天然 旬(とき)あじ」で味わい、身の締まった「〆いわし」をさっぱりといただき、酸味とマイルドな甘みの「とろ〆さば」でフィニッシュ。なんとブラボーな流れか。光物好きにはたまらんセットですよ、これは。

「胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫」

ここでちょっと変化球を加えてみたいと思う。「胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫」(三貫 330円～)は、「大切りサーモン」「生えび」「生たこ」の組み合わせ。シャリからあふれる大ぶりのサーモンが良きですな。

いつもの味を想像して、ひょいっと口に放り込んだわけだが、むむ? 想像した味と違うぞ……それもそのはず、こちらはなんと味付けに胡麻油を加えているそうな。口中で香る胡麻の風味がなんとも新しい! えびやたこも別の料理のように楽しめる。新鮮なネタに新風を吹き込んだ一品だ。

Cランチ「えび天うどん」「茶碗蒸し」「いなり(2個)」

初夏メニューの目玉商品を楽しんだところで、ここからはランチセットに移行。まずはランチセット中最安値で3つのメニューを楽しめる「Cランチ」(690円～)から。

「えび天にぎり」や「えび天巻き」にも使われているえび天が乗った「えび天うどん」は、かつお出汁がしっかり効きながらもくどさを感じさせない安心のお味。お昼時にさっと食べたいとき、こういうメニューがあると嬉しい。余談だが、汁の味は東日本エリアと西日本エリアで異なるのだとか。

セットの「茶碗蒸し」の蓋を開けると、湯気とともにしいたけの香りが立ち上る。口に含むと卵と出汁の風味がふわっとひろがり、とろけるように消えていく。いやぁ、和食ですなぁ。

「いなり(2個)」もいただくと、お腹もかなり満足。このランチセットがいまどき800円以下でいただけるって、なかなかすごい。

Dランチ「贅沢9種の海鮮丼」「あさりの味噌汁」

最後はしっかりお腹にたまるランチセットで〆たいと思う。ビジネスパーソンの食欲もしっかりと満たす「Dランチ」(1,190円～)だ。

メインとなる「贅沢9種の海鮮丼」は、「中とろ」「大切りまぐろ」「大切りサーモン」「ねぎとろ」「いか」「甘えび」「煮穴子」「つぶがい」「ししゃもっこ」と、人気のネタが盛りだくさん。

もちろん寿司ネタ一つひとつにも妥協なし。かっぱ寿司のこだわり抜いた素材がここに詰まっている。このインフレ時代に1,000円ちょっとのランチでこれだけいただけるなんて、かっぱ寿司さんの企業努力には脱帽です。

「あさりの味噌汁」も名脇役だ。しっかり身の詰まったあさりがなんとも嬉しい。海鮮丼を頬張ったあとにしみじみと楽しむ一杯、染みるよねぇ。

6月18日から始まった「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」は、まさに初夏だからこそ味わえる魚のウマさを集めたラインアップだ。個人的には、一本釣りかつおをぜひ食してもらいたい。

ビジネスパーソンのお昼時にはコスパの高いランチセットもあり、どの時間に行っても胃と心を満たしてくれる、かっぱ寿司のラインアップは隙がない。

今回の写真を子どもに見せたら「父ちゃん、ズルい!!」と言われたので、次の休日は子どもたちと一緒に再来店してみようかな。