かっぱ寿司は、6月11日から夏の旬食材「うなぎ」を使用したバリエーション豊かな新定番メニューをかっぱ寿司全店にて提供開始する。暑さで体力を消耗しがちなこれからの時期に向けて、これまでにない多彩なアレンジで楽しむうなぎメニューが勢ぞろいするとのことだ。

かっぱ寿司から新しい夏のスタミナメニュー「夏の新定番」が登場

日差しが強まり本格的な夏の到来を感じる季節に合わせ、かっぱ寿司では美味しく元気を届けるべく、夏の旬食材であるうなぎをこれまでにない多彩なアレンジで楽しむ新定番メニューを用意したという。

夏の定番であるうなぎときゅうりをいなり寿司と組み合わせた「うなぎかっぱいなり」(190円〜)は、濃厚な旨みの中にシャキッとした清涼感が広がる一品だ。うなぎの濃厚な旨みときゅうりのシャキッとした食感が調和し、軽やかに楽しめる仕様となっている。見た目にも夏らしい爽やかな色合いも魅力とのことだ。

うなぎかっぱいなり 190円〜

魚と肉を一皿で味わえる満足感の高い「うなぎ&牛カルビいなり」(160円〜)は、いなり寿司の上にうなぎと人気ネタの牛カルビを贅沢に盛り付けている。双方の旨みを一皿で味わえるスタミナメニューで、食べ応えがありながらもいなり寿司の甘みが全体をバランスよくまとめるとされている。

人気サイドメニューの夏仕様アレンジや定番の直火炙りもラインアップ

さらに、サイドメニューで不動の人気を誇る茶碗蒸しをひんやり冷やし、うなぎの脂とコクを重ねた進化系「うなぎ冷やし茶碗蒸し」(430円〜)も登場する。店内で丁寧に蒸し上げたなめらかな食感と奥行きのある出汁の味わいが特長の茶碗蒸しを冷やし、うなぎと甘だれ、いりごまをトッピングしたという。具材には、しっかりとした食感の鶏もも肉や海老、干し椎茸を使用している。やさしい出汁の風味にうなぎの脂とコクが重なり、夏でも心地よく楽しめる一品に仕上げられているとのことだ。

また、定番人気の商品である「うなぎ炙り」(190円〜)も提供される。提供前に一貫ずつ直火で丁寧に炙ることで、表面はパリッと香ばしく、中はふっくらとした食感を実現したという。うなぎ本来の旨みとタレのコクが一体となった王道の味わいが堪能できるとされている。

うなぎ冷やし茶碗蒸し 430円〜

うなぎ炙り 190円〜

「夏のおすすめ うなぎネタ」の販売期間は6月11日からで、かっぱ寿司全店にて販売される。時期や店舗により価格が異なるほか、天候・入荷状況・売れ行き等により販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があるとのことだ。