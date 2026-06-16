回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は6月18日より、夏を先取りする期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を全国の店舗で開催している。

初夏の訪れとともに気温が上がり、さっぱりとしたお寿司が恋しくなるこの時期に開催する「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」では、今まさに旬を迎えた「天然旬(とき)あじ」「天然旬(とき)あじ塩炙り」がいずれも破格の110円で登場。

かっぱ寿司『焼津港水揚げ 一本釣りかつお』(140円)、『焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て』(160円)

また、一本釣りならではの圧倒的な鮮度を誇る「焼津港水揚げ 一本釣りかつお」が140円というお得なフェア価格で登場。爽やかな香りと小気味よい食感がクセになる「焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て」(160円)もラインアップされているほか、甘みと濃厚なコクが特徴の「北海道産ほたて 二貫」(430円～)も味わうことができる。

さらに、1度に3つの味を楽しめる3貫シリーズには、天然旬あじ・〆いわし・とろ〆さばの光物を集めた「光物3貫食べ比べ」(280円～)や、大切りサーモン・生えび・生たこに薬味をのせた「胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫」(330円～)が登場する。

さらに、フェア商品を一皿に集めた「初夏の旨ネタ5貫」(580円～)もラインアップされている。

開催期間は6月18日～7月8日までとなっており、無くなり次第終了となる。