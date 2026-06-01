コロワイドグループのかっぱ寿司は6月3日、「かっぱ寿司 久屋大通店」をグランドオープンする。これを記念し、久屋大通店限定で「かっぱ寿司 久屋大通店グランドオープン記念商品」を販売する。また、愛知県内のかっぱ寿司で「みなみ鮪中とろ」を特別価格の110円で提供するほか、久屋大通店限定の記念商品として「大えび天包み」なども特別価格で登場する。さらに公式アプリを通じて「店内飲食限定の200円OFFクーポン」も配信されるという。

かっぱ寿司 久屋大通店グランドオープン

久屋大通店グランドオープン記念商品の詳細

久屋大通店では、2026年6月3日～21日の予定で限定商品が販売される。店内で丁寧に切付した商品や、店内で香ばしく塩炙りにした商品、人気の包み寿司などが特別価格で登場。対象商品は「みなみ鮪 中とろ」(110円)、「みなみ鮪 中とろ塩炙り」(140円)、「大えび天包み」(140円)、「大えび天包みマヨ」(140円)となっている。

天候や入荷状況、売れ行き等により、期間内でも品切れや販売終了となる場合がある。また、商品情報や価格は予告なく変更となる場合があるとのこと。

公式アプリ限定クーポンの配信

かっぱ寿司公式アプリをダウンロードして会員登録し、6月2日23時59分までに「かっぱ寿司 久屋大通店」をお気に入り登録した人を対象に、店内飲食限定の200円OFFクーポンが配信される。

配信期間は2026年6月3日～16日。1組につき2,000円以上のお会計時に店内飲食限定で利用でき、期間中はお会計毎に何度でも使用可能となる。他のクーポンとの併用や、お持ち帰り、デリバリー、食べ放題での利用はできないとのことだ。

店舗概要

正式名称:かっぱ寿司 久屋大通店

所在地:愛知県名古屋市中区錦3-6-15 たての街ビル2階

アクセス:地下鉄東山・名城線栄駅、桜通線・名城線久屋大通駅、名鉄瀬戸線栄町駅 徒歩3分

客席数:128席(テーブル席 118席、カウンター席 10席)

営業時間:平日10:30～23:00、土・日・祝10:00～23:00(予定)

※6月3日～9日は11:00～21:00営業

最終入店時間:閉店時間30分前

定休日:年中無休

※営業時間・店舗情報は変更になる場合あり



かっぱ寿司 久屋大通店

オープニングスタッフの募集

6月3日のオープンに向けて、アルバイト・パートの募集も行われている。短時間勤務が可能で、履歴書不要、副業やWワークも歓迎しているとのこと。