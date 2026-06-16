コロワイドグループのかっぱ寿司は、6月18日から21日までの4日間、「初夏のごちそうワクワクキャンペーン」を開催する。父の日シーズンに合わせ、店内飲食限定のお得なセットメニューを提供するほか、お持ち帰りも対象になる3,000円以上のレシート応募で1万円分の優待割引券が当たるキャンペーンを用意し、父の日のお食事を贅沢で特別なひとときへと演出するという。

初夏のごちそうワクワクキャンペーン

4日間限定のお得なセットメニュー

キャンペーン期間中、人気ネタを組み合わせた店内飲食限定の特別セットを通常よりお得に提供するとのことだ。

「よくばり3種3貫 食べ比べセット」(740円〜)は、夏のトマトガーリック3貫食べ比べ、3種のまぐろ食べ比べ、3種の貝食べ比べがセットになっており、通常価格770円〜のところ単品注文より30円おトクになる。

よくばり3種3貫 食べ比べセット 740円〜

「初夏の贅沢ごち寿司 食べ比べセット」(1,380円〜)は、初夏の旨ネタ5貫、夏の彩り3貫がセットで、通常価格1,420円〜のところ単品注文より40円おトクに楽しめる。

初夏の贅沢ごち寿司 食べ比べセット 1,380円〜

「ラーメンと彩り小鉢セット」(840円〜)は、鯛スープの塩ラーメン(メンマチャーシュー)、たらこマヨ オニオンスライス、茶碗蒸しがセットになり、通常価格880円〜のところ単品注文より40円おトクになる。

ラーメンと彩り小鉢セット 840円〜

「とろける幸せスイーツセット」(680円〜)は、プレミアムプリンといちごとパッションフルーツのパンナコッタがセットで、通常価格700円〜のところ単品注文より20円おトクに提供されるとのことだ。

とろける幸せスイーツセット 680円〜

食べ放題やお持ち帰りも対象のレシート応募キャンペーン

6月18日から21日までの期間中、店内飲食(食べ放題含む)やお持ち帰りの利用で1会計あたり3,000円以上のお会計の方を対象に、抽選で最大20名様にかっぱ寿司の優待割引券1万円分をプレゼントするキャンペーンも開催される。クーポン利用時には値引き後3,000円以上のお会計が対象となり、デリバリーは対象外となる。

応募方法は、期間中に店内飲食(食べ放題含む)やお持ち帰りを利用し、スマートフォンでレシート全体が見えるように撮影した上で、応募サイトへアクセスして必要事項の入力とレシート画像をアップロードを行う流れだ。応募期間は6月18日から22日23:59までとなっている。

応募は日本国内在住の方に限られ、レシートは1会計につき1口までで合算は不可とされている。当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただくとのことだ。