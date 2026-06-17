スターバックス コーヒー ジャパンは、「スターバックス リザーブ カフェ」で、夏の夕暮れに軽やかで心がほどけるような新体験として、レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむビバレッジ2種と、新作「コルネッティ ピスタチオ」を6月24日より発売する。あわせて、アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップするサマーディップスタイルを提案する。

スパークリングレモン アイスコーヒー

レモンとコーヒーの爽快な味わいを楽しむビバレッジと新作コルネッティが登場

新商品として、イタリアの夏の氷菓グラニータから着想を得たフローズンビバレッジ「フローズンクラッシュ コーヒーレモネード」(Tallサイズのみ 持ち帰り:864円 店内利用:880円)が登場する。シャリっとしたレモネードの食感にアイスコーヒーを注ぎ入れ、仕上げにオリーブオイルと塩をトッピング。爽やかさに奥行きが加わり、イタリアの夏を思わせる洗練されたひとときを演出するという。

フローズンクラッシュ コーヒーレモネード(持ち帰り:864円 店内利用:880円)

また、すっきりとしたアイスのブリュードコーヒーに、レモネードとトニックウォーターを合わせた「スパークリングレモン アイスコーヒー」(Tallサイズのみ 持ち帰り:775円 店内利用:790円)も発売。口に含むと細やかな炭酸が弾け、軽やかな飲み心地とともにコーヒーの香りがふわりと広がるため、気分をさっぱりとリフレッシュしたいときにおすすめとされている。

スパークリングレモン アイスコーヒー(Tallサイズのみ 持ち帰り:775円 店内利用:790円)

さらに、発酵バターが香る軽やかな生地に砕いたピスタチオを練り込んだクリームを重ね、ナッティなコクとやさしい甘みを引き出した「コルネッティ ピスタチオ」(持ち帰り:481円 店内利用:490円)もラインアップされる。

販売期間は6月24日から。取り扱い店舗は、スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店、スターバックス リザーブ カフェ 東京スカイツリータウン30F店、スターバックス リザーブ カフェ 大丸梅田地下1階店、スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店、スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店となっている。

ふわふわもちもちのムースフォームとコルネッティで楽しむひんやりサマーディップ

アイスビバレッジのムースフォームにコルネッティをディップする、夏に楽しみたいサマーディップが提案されている。おすすめの組み合わせは「コルネッティ ピスタチオ」を定番商品「シナモン ムース フォーム ハニー ラテ」にディップするスタイルだ。ひんやり冷たいふわふわもちもちのフォームがザクザクのコルネッティに重なり、食感のコントラストを楽しむことができる。

コルネッティ ピスタチオ(持ち帰り:481円 店内利用:490円)

シナモンの香りとはちみつのやさしい甘さがピスタチオのコクを包み込み、口のなかに味わいが広がるという。また、新たに登場するコンディメント「ココナッツ フレーバー シロップ」を加えると、甘くやわらかな香りがほんのりと重なり、夏らしく軽やかに変化する風味も楽しめる。

スターバックス リザーブ カフェがさらに拡大し九州1号店となる新店舗をオープン

2025年9月に東京・新宿に「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」をオープンし、都内2店舗、愛知県1店舗、大阪2店舗の5店舗を展開してきた。この度さらに店舗が広がり、2026年8月に九州1号店となる店舗を福岡・天神にオープンするという。天神エリアに8月開業の「天神ビジネスセンターII」の1階に出店する予定だ。

同店は、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」をともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリーを提案。「Milanese Kissaten」(ミラネーゼ キッサテン)を店舗のデザインコンセプトにしたモダンでありながら居心地の良い空間で、上質な大人の時間を堪能できる。

プリンチの定番商品である「コルネッティ」は、本場ミラノの製法を受け継ぎ、表面はザクザク、中はフワッとしたエアリーな食感に仕上げている。生地をしっかりつくっているため食感が長持ちし、持ち帰ってもリベイクいらずで楽しめるため手土産にもおすすめされている。