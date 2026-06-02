スターバックス コーヒー ジャパンは6月5日より、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」を発売することを発表した。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯だという。

ハニー バナナ フラペチーノ

「ハニー バナナ フラペチーノ」のこだわりと贅沢な味わい

「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ、持ち帰り:687円、店内利用:700円)は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げたとのことだ。

カップの底には、おいしく食べられるにもかかわらず表皮の傷やサイズ等が理由で規格外として捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てにしたという。さらに「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングしているとのことだ。

濃厚でまろやかなコクがありながら、はちみつならではの甘さが口の中に広がり、バナナのまろやかな甘みとマッチする贅沢感のある味わいは初夏のご褒美にぴったりだとしている。

甘さを重ねて広がるご褒美カスタマイズ

そのままでも贅沢な味わいを楽しめるが、カスタマイズによってよりリッチで満足感のある味わいが広がるという。

チョコレートチップ(55円)やチョコレートソースを加えると、バナナのまろやかな甘さにカカオのコクとほろ苦さが重なり、バナナチョコのようなデザート感のある贅沢な味わいになるとのことだ。甘いものをしっかり楽しみたいときや、気分を切り替えたい午後のひとときにおすすめだとしている。

また、バニラビーンフレーバーシロップ(80円)とキャラメルソースを加えることで、ハニー バナナの甘さにやさしいコクと深みがプラスされるという。バニラの豊かな香りが広がり、ゆったりと過ごしたい時間や自分へのご褒美として楽しみたいシーンにぴったりとのことだ。

本商品の取り扱い店舗は全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)となる。一時的な欠品または早期に販売終了する場合があるとのことだ。なお、本商品にははちみつが使用されている。