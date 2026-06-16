ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、新作の『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』を6月17日(水)より発売します。南国の海辺を連想させる2種のドリンクを、メディア向けに行われた試飲会でひと足先に味わってきました。

6月17日(水)より発売する『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』

パイナップルの香りで南国気分へと誘う2つの新作ドリンク

6月17日からスタートする「スターバックス ティー ＆ カフェ」のサマーシーズン第2弾では、“Urban Oasis（都会のオアシス）”をテーマに、ふっと心がほどけ、気持ちが整うようなティー体験を提供するのだそう。

今回登場する『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』に使用している茶葉は、自然豊かな南国ハワイの島々からインスパイアされて誕生した「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」。甘酸っぱいパイナップルとやさしい甘さのアップルに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみをふんだんに加えた、華やかで香り豊かな味わいが魅力のブレンドティーです。

「スターバックス ティバーナ パイナップル コナ ポップ」(2,350円)

「パイナップル コナ ポップ」の茶葉は、全国の「スターバックス ティー ＆ カフェ」と中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」、公式オンラインで販売されていますが、ドリンクとしての提供は「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」と「スターバックス ティバーナストア 銀座マロニエ通り」の2店舗のみだったのだそう。そんな自宅で楽しむことがメインだったブレンドティーを使用した新作ドリンクが、全国の「スターバックス ティー ＆ カフェ」と「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」で楽しめるようになります。

パフェのようにさまざまな味わいを楽しめる『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』

『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』(持ち帰り933円、店内利用950円)

『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』は、「パイナップル コナ ポップ」の魅力を存分に生かした、まるでパフェのような見た目のフローズンドリンクです。

カップの底にはパイナップル果肉入りのジュレとオレンジマーマレード。そこにココナッツクリームを重ね、「「パイナップル コナ ポップ」とパイナップル果肉入りジュレ、オレンジマーマレードを合わせたフローズン状のティーベースが注がれます。

トップにはバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピング。見た目からも南国気分を味わえる一杯に仕上がっていました。

カップのそこにストローを刺して飲んでみると、パイナップルの爽やかな酸味と甘みにオレンジマーマレードのジューシーな甘みが重なり、濃厚でフルーティーな口当たり。少しずつストローを上に持っていくと、ココナッツクリームのコク深い味わいが加わって、夏らしい風味を存分に楽しめます。

フローズン状の部分は、ティーベースということもあり軽やか。パイナップルとシトラスのキレのある酸味に甘い後味が続き、ローズなどのフローラルなフレーバーも重なり合うことで、ふんわりとやさしく華やかな味わいを堪能できました。

トッピングされたバニラアイスクリームは、ティーベースやココナッツチップスと一緒にスプーンですくってスイーツのように食べたり、ストローで削ってプラペチーノのように飲むなど、味わい方はさまざま。ストローを指す部分によって味わいが変わるので、まずは混ぜずにそれぞれの味を楽しんで、ある程度飲んでから混ぜて飲むのがおすすめです。

最後のひと口まで飽きがこない『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』は、バケーション気分を味わいたい時や、涼をとりつつリフレッシュしたい時に飲みたくなる一杯でした。

トロピカルな香りとまろやかな甘みが体中をうるおす『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』

『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』(持ち帰り628円、店内利用640円)

『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、商品名にもある“クラフト感”を体感できるよう、抽出方法にこだわったアイスティーです。オーダーごとに茶葉と水をスチームして丁寧に抽出。最後に、茶こしを使用して茶葉を濾し、氷の上から急冷させて仕上げています。

通常のアイスティーでは、パイナップルやアップルの爽やかな酸味とやさしい甘み、そしてバラをはじめとしたフローラルな風味が包み込む華やかさを感じられましたが、『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、よりティーの味わいが際立ち、甘さがまろやかになっていました。こだわりの抽出方法だけでなく、隠し味に少量の和三蜜を加えたことで、味の輪郭がはっきりとしているのだそうです。

パイナップルのフルーティーな香りと、それぞれの素材の風味が絶妙に混じり合う華やかな味わいは、夏の熱った体をうるおしてくれますよ。

まもなくやってくる本格的な暑さ。南国でバケーションを満喫しているかのような贅沢気分を「スターバックス ティー & カフェ」で体験してみてはいかがでしょうか？