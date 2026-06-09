セブン‐イレブン・ジャパンは、フルーツ×ティー×ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」より、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」の2種類のフレーバーを全国のセブン‐イレブン店舗にて6月16日より順次販売する。

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」

セブン‐イレブン限定「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」は、果汁の明るい味わいとティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせたセブン‐イレブン限定の新シリーズ。

同シリーズは、「Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトに、デスクワークの合間や移動中など、いつでもどこでも手軽にスターバックスならではの味わいを楽しめる1本に仕上げられている。

スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット

鮮やかなストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りのアクセントとミルクのまろやかさが重なり、ふんわりと上品な香りが広がるジャスミンティーが合わさることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上がっている。ストロベリーの甘い香りと、まろやかな口当たりを楽しめる商品。

スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ

南国感あふれるマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香りに、ミルクとブラックティーが重なり、トロピカルでフルーティーな味わいに。南国フルーツの甘く豊かな香りとミルクの厚みが広がり、口に含んだ瞬間にまろやかな口当たりで夏らしい高揚感を感じられるドリンク。