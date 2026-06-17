「ぜひ私の単独ライブの作家に」――長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーが、きょう17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー 全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル』(19:00～)に出演。全国のアナウンサーのインスタを見回る自称“インスタ警察”として、独自の視点でSNS投稿を取り締まる。

日本テレビ系列のアナウンサーたち

長崎国際テレビ・寺田美穂アナ、“インスタ警察”として登場 アナウンサーのSNSを独自目線で取り締まり

長崎国際テレビの寺田美穂アナウンサーが、きょう17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー 全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル』(19:00～21:00 ※日本テレビ系28局ネット＋TOS)に出演する。

全国の個性派アナウンサーが集結

今回は、若手からベテランまで、選りすぐりの日本テレビ系ご当地アナウンサーがスタジオに集結。

MCを務めるのは千鳥、かまいたち、進行は日本テレビの水卜麻美アナ。ゲストには、竹内涼真、羽鳥慎一、後藤輝基、神田愛花、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、横澤夏子が登場する。

「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場。その中で、寺田アナは全国のアナウンサーのインスタを見回る、自称“インスタ警察”として紹介される。

番組では、寺田アナが「インスタパトロール イエローカード ベスト3」を発表。“港区女子罪”“こどもの頃からカワイイと言われ待ち罪”など、独自の視点でアナウンサーたちの投稿を取り締まっていく。

寺田アナの鋭い切り口に、スタジオも反応。独特なワードセンスと観察眼でアナウンサーのSNSを“パトロール”する姿に、横澤夏子からは「ぜひ私の単独ライブの作家に」とスカウトの声も上がる。

竹内涼真は“超難問”クイズに挑戦

番組ではそのほか、高知放送から、投稿動画が約2800万回再生された“局アナ史上最も再生数を稼いだ”アナウンサーが登場。青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱根駅伝で活躍した福井放送の田中悠登アナウンサーは、原晋監督と美穂さん夫妻へのインタビューに挑む。

「名物クイズ」のコーナーでは、四国放送のラジオ番組内視聴者参加型企画「ボウリングクイズ」が一夜限りで復活し、竹内が超難問に挑戦。福島中央テレビの「どきどきサイコロゲーム」では、賞品を懸けて出演者たちがサイコロを振る。