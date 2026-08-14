「これまで培ってきたすべてを総動員して、この作品に挑みました」――木村了が主演を務め、野村麻純がヒロインを演じる縦型ショートドラマ『ジキ／ハイ～愛した男には別の顔があった～』が、14日からFOD SHORTで独占配信されている。心優しい大学准教授と、その内側に生まれた凶悪な別人格。『ジキル博士とハイド氏』をオマージュし、愛と狂気が絡み合うラブサスペンスを描く。

木村了、心優しい大学准教授と“凶悪な別人格”を演じ分ける

同作は、世界的名作『ジキル博士とハイド氏』をオマージュしたラブサスペンス。誠実で心優しい大学准教授と、彼を救おうと奔走する女性弁護士との運命的な出会いから物語が始まり、愛と狂気、事件の真相が複雑に絡み合っていく。

木村が演じる主人公・地引塁は、研究一筋に生きてきた心優しい大学准教授。しかし、ある出来事をきっかけに、自らの中に凶悪な別人格を宿してしまう。

『WATER BOYS 2』『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』や、舞台『ライチ☆光クラブ』『帝一の國』など幅広い作品で経験を重ねてきた木村が、誠実さと狂気という相反する顔を持つ難役に挑む。

木村は撮影を振り返り、「木村了として、これまで培ってきたすべてを総動員して、この作品に挑みました」と力を込める。監督やプロデューサーと何度も話し合い、現場を大切にしながら作り上げたといい、約1分という短いエピソードの積み重ねだからこそ、「ご覧いただいた皆様の心に何か1つでも残せたら幸いです」と期待を寄せている。

そんな塁を救おうと奔走する弁護士・浅田美玲を演じるのが野村。正義感が強く型破りな行動力を持ち、危険を顧みず真相を追い続ける一方で、塁への募る思いとの間で揺れ動いていく。

野村麻純「縦型ドラマならではのラブストーリーの没入感」

野村にとって、縦型カメラでの撮影は「普段のドラマとは異なる撮り方や距離感がとても新鮮」だったという。新しい表現に挑戦できたことが印象に残ったと振り返り、「縦型ドラマならではのラブストーリーの没入感や、愛憎ミステリーの緊迫感を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

物語では、命懸けの恋の行方だけでなく、男同士の激しいバトルや駆け引きも展開。地引の中になぜ凶悪な人格が生まれたのか、次々と起こる事件には何が隠されているのか。ラブストーリーとミステリーが交錯しながら、物語は衝撃の結末へと向かっていく。

「FOD SHORT」は、1話約1分の縦型ショートドラマを配信するフジテレビの動画配信サービス。スマートフォンでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴できる。

【編集部MEMO】

木村了は1988年9月23日生まれ、東京都出身。2002年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界入り。ドラマ『WATER BOYS2』『のだめカンタービレ』『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』、映画『帝一の國』『ザ・ファブル』、舞台『髑髏城の七人』Season月など映像・舞台の双方で活動している。近年はNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演。特技は空手。

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