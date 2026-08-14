「これまで培ってきたすべてを総動員して、この作品に挑みました」――木村了が主演を務め、野村麻純がヒロインを演じる縦型ショートドラマ『ジキ／ハイ～愛した男には別の顔があった～』が、14日からFOD SHORTで独占配信されている。心優しい大学准教授と、その内側に生まれた凶悪な別人格。『ジキル博士とハイド氏』をオマージュし、愛と狂気が絡み合うラブサスペンスを描く。

  • 『ジキ／ハイ～愛した男には別の顔があった～』

    『ジキ／ハイ～愛した男には別の顔があった～』

木村了、心優しい大学准教授と“凶悪な別人格”を演じ分ける

同作は、世界的名作『ジキル博士とハイド氏』をオマージュしたラブサスペンス。誠実で心優しい大学准教授と、彼を救おうと奔走する女性弁護士との運命的な出会いから物語が始まり、愛と狂気、事件の真相が複雑に絡み合っていく。

木村が演じる主人公・地引塁は、研究一筋に生きてきた心優しい大学准教授。しかし、ある出来事をきっかけに、自らの中に凶悪な別人格を宿してしまう。

『WATER BOYS 2』『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』や、舞台『ライチ☆光クラブ』『帝一の國』など幅広い作品で経験を重ねてきた木村が、誠実さと狂気という相反する顔を持つ難役に挑む。

木村は撮影を振り返り、「木村了として、これまで培ってきたすべてを総動員して、この作品に挑みました」と力を込める。監督やプロデューサーと何度も話し合い、現場を大切にしながら作り上げたといい、約1分という短いエピソードの積み重ねだからこそ、「ご覧いただいた皆様の心に何か1つでも残せたら幸いです」と期待を寄せている。

そんな塁を救おうと奔走する弁護士・浅田美玲を演じるのが野村。正義感が強く型破りな行動力を持ち、危険を顧みず真相を追い続ける一方で、塁への募る思いとの間で揺れ動いていく。

野村麻純「縦型ドラマならではのラブストーリーの没入感」

野村にとって、縦型カメラでの撮影は「普段のドラマとは異なる撮り方や距離感がとても新鮮」だったという。新しい表現に挑戦できたことが印象に残ったと振り返り、「縦型ドラマならではのラブストーリーの没入感や、愛憎ミステリーの緊迫感を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

物語では、命懸けの恋の行方だけでなく、男同士の激しいバトルや駆け引きも展開。地引の中になぜ凶悪な人格が生まれたのか、次々と起こる事件には何が隠されているのか。ラブストーリーとミステリーが交錯しながら、物語は衝撃の結末へと向かっていく。

「FOD SHORT」は、1話約1分の縦型ショートドラマを配信するフジテレビの動画配信サービス。スマートフォンでの視聴に最適化され、毎日5話ずつ無料で視聴できる。

【編集部MEMO】
木村了は1988年9月23日生まれ、東京都出身。2002年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界入り。ドラマ『WATER BOYS2』『のだめカンタービレ』『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』、映画『帝一の國』『ザ・ファブル』、舞台『髑髏城の七人』Season月など映像・舞台の双方で活動している。近年はNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演。特技は空手。

(C)フジテレビ

銀座の女帝→一夜で借金10億→視聴率女王…細木数子さんの大逆転劇、8カ月の修行で占い師に
慣れないスーツで念願の『脱力タイムズ』初出演　BALLISTIK BOYZ加納嘉将、経験者・砂田将宏から激励も
タモリから届いた年賀状のメッセージに感動…『トリビアの泉』で救われた出来事とは　胸を打たれた“金言”を共演者が証言「物事を捉えるスケール感が全然違う」
永野×佐久間アナで“女性の社会進出”テーマの特別対談が…収録に間に合わず代役探しへ『脱力タイムズ』
「目がけいれんしてきました」池田エライザ、4年ぶりゴチに緊張　中条あやみ＆高杉真宙も参戦で「お盆同窓会」
「俺が灰にならないと」命を削ったほいけんた、冠フェスの夢実現で芽生えた“使命感”と『鬼レンチャン』への感謝
「諦めなければ、いつかチャンスは来ます」ほいけんたが夢見た『鬼レンチャン』発の異色フェス　音程バーから解放された仲間たちと3,000人が歌と笑いで一つに
杉本彩「割り勘は絶対NG」「オスとして認められない」　過去出演の総勢116名の女性ゲストの“余談”を厳選して放送
ボルシチ目当てに標高1820mの山小屋に300人行列、すし店の一番人気がタンメン…“ナゾ売れ”をマーケティングの専門家が分析
金メダルを夢見た10歳の水泳少女を襲った右下半身の激痛、原因不明の異変の先に“想像を超える奇跡”『アンビリバボー』
ブラマヨ小杉「誰が実写版お肉やねん!」 神田愛花の斬新イジりに『ぽかぽか』衝撃＆爆笑
「ハムのために生きてきた」年間3,000kgのハムを手作りするオモウマい店主、深夜1時から朝8時まで毎日仕込み
関連画像をもっと見る