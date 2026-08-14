高橋藍「かくれんぼで世界一をとるつもり」 バレー男子日本代表4人が生徒1,000人と真剣勝負

「かくれんぼで世界一をとるつもりで来ています!」――バレーボール男子日本代表の高橋藍選手、小野寺太志選手、高橋健太郎選手、大塚達宣選手が、15日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』(18:30～ ※一部地域では放送時間が異なる)の人気企画「学校かくれんぼ」に初参戦。全校生徒1000人との真剣勝負に挑む。

「日本代表の本気のかくれんぼを見せてやる!」

2年連続で全国大会に出場している男子バレー部を有する浜松修学舎中学校・高等学校に4選手が姿を見せると、学校中は大歓声に。高橋藍選手が「みんな～! よろしく!」と呼びかけると、小野寺太志選手も「こんなに大きいけど絶対見つからないぞ～!」と宣言する。

さらに、高橋健太郎選手は「日本代表の本気のかくれんぼを見せてやる!」、大塚選手も「浜松修学舎、かかってこい!」と生徒たちを挑発し、対決前から学校中を盛り上げる。

新日本かくれんぼ協会会長の隠密マサル(長田庄平)を中心に作戦会議が始まると、高橋藍選手は「“学校かくれんぼ”にめちゃくちゃ出たかった」と笑顔。家族からも「絶対見つかるなよ」と念を押されたそうで、並々ならぬ意欲を見せる。「学校かくれんぼ」のファンだという大塚選手も「倉庫とかに隠れてみたい」と目を輝かせる。

せいや、高橋健太郎との身長差に「人類の祖先、一緒か?」

一方、カギメンバーは高身長の4選手を前に圧倒された様子。中でも高橋健太郎選手と並んだせいやは、見上げながら「人類の祖先、一緒か?」と驚き、笑いを誘う。

企画史上最も“BIG”なゲストをどう隠すのか。隠密も「高身長の4人をどうやって隠すか」と頭を悩ませ、隠れ場所の制作は「いつも以上に大変だった」という。

番組美術チームが作り上げた隠れ場所が発表されると、選手たちは「絶対見つからない」「最後まで隠れ切れそう」と自信満々。中でも隠密が「これは激ムズ!」とうなるほど高難易度の場所を用意された高橋藍選手は「フジテレビさんの“高橋藍だけは見つかるな”という意思を感じます」と驚きながら、「かくれんぼで世界一をとるつもりで来ています!」と気合を入れる。

いざ隠れ場所へ向かうと、高橋藍選手は「すぐ見つかったらどうしよう…と緊張します」としながらも、「自分が隠れる場所は、相当難易度が高いと思うので、必ず隠れ切って最後まで残ります!」と宣言。小野寺太志選手は「見つからないと思うので…寝ないように気を付けます(笑)」、高橋健太郎選手は「大人になって本気でかくれんぼすることはないので、ガチでやります!」、大塚達宣選手も「絶対最後まで隠れ切ります!」と意気込む。

なお、22日の放送では、鈴鹿央士、CANDY TUNE、スカチャンがゲスト出演する。

【編集部MEMO】

高橋藍選手は、2001年9月2日生まれ、京都府出身。アウトサイドヒッターとして活躍するバレーボール選手。東山高校、日本体育大学を経て、大学在学中からイタリア・セリエAでプレー。日本代表としてオリンピックをはじめ国際大会に出場し、国内外で活躍してきた。

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