レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットが共演した映画『タイタニック』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00～)で9月4日・11日の2週にわたって放送される。今回は、主人公ジャックの声を石田彰、ローズの声を冬馬由美が担当する日本語吹き替え版で届ける。

ジェームズ・キャメロン監督が、タイタニック号沈没事故を題材に描いた同作。第70回アカデミー賞では作品賞、監督賞など11部門を受賞し、日本では3Dリマスター版などの再上映分を含め、興行収入277.7億円を記録した。現在も興行収入洋画歴代1位、実写作品歴代1位となっている。

ジャック役・石田彰、ローズ役・冬馬由美

今回は、ディカプリオ演じる画家志望の青年ジャックを、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズの渚カヲル役、『鬼滅の刃』の猗窩座役などで知られる石田、ウィンスレット演じる上流階級の娘ローズを冬馬が演じる。

さらに、ローズの婚約者キャル役を江原正士、モリー役を一城みゆ希、ブロック・ラベット役を堀内賢雄が担当。配信では見ることのできない貴重な吹き替え版となっている。

身分違いのジャックとローズ、豪華客船で出会う

1912年、イギリス・サウサンプトン港から処女航海へ出た豪華客船タイタニック号。新天地アメリカを目指すジャックは、ポーカーで三等船客用の乗船券を手に入れ、船へ乗り込む。

一方、一等船客のローズは、愛してもいない相手との結婚を強いられ、絶望のあまり船から身を投げようとしていた。偶然その場に居合わせたジャックに助けられ、自由な生き方に触れるうち、次第に彼に惹かれていく。

身分の壁を越えて強く結ばれていく2人。しかし、タイタニック号は深夜に氷山と衝突。船内に海水が流れ込み、救命ボートが乗客全員分には足りないという極限状況の中、ジャックとローズは互いを守るための選択を迫られる。

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