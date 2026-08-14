「全身でディズニーを浴びた…」――17日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:47～)では、「夏の東京ディズニーリゾート完全網羅スペシャル」を展開。ハライチと神田愛花が、島崎和歌子、花澤香菜、横澤夏子、KEY TO LITの井上瑞稀、佐々木大光らと東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを巡る。

東京ディズニーシー25周年のアニバーサリーイベントから、夏仕様のアトラクション、フード、暑さ対策グッズ、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルまで紹介。番組2時間を丸ごと使い、2026年夏ならではの楽しみ方を届ける。

花澤香菜ら“ぽかぽか三姉妹”がディズニーシーへ

島崎、花澤、横澤は、おそろいのミニーマウスのカチューシャを着け、“ぽかぽか三姉妹”として登場。3人は東京ディズニーシーの「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」を体験するほか、ミストファンや冷感タオルといった暑さ対策グッズ、25周年のスペシャルメニューも満喫する。

仕事で東京ディズニーリゾートを訪れるのは初めてだったという花澤は「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」にも今回初乗車。「こんなに進化してるんだ!」と驚き、「本当に空を飛んでいるような感覚が味わえたりして、没入感に圧倒されてしまいました」と振り返った。

また、神田について「ディズニーの世界観に合いすぎている」といい、「ロケの間ずっと、1人で踊ってたんですよ」と証言。神田から「一緒に踊ろうよ!」と誘われたものの、「さすがに一緒に踊る勇気は出ませんでした(笑)」と明かしている。

KEY TO LIT井上瑞稀＆佐々木大光、“びしょ濡れTシャツ選手権”

井上と佐々木は、『ぽかぽか』レギュラー加入後初めてのロケへ。「アクアトピア」などの夏仕様“びしょ濡れバージョン”に乗り、誰が一番びしょ濡れになるかを競う「びしょ濡れTシャツ選手権」に挑戦する。

さらに、「スプラッシュ・マウンテン」のライドショットで誰が一番格好いい表情を見せられるかを競う「最高のキメ顔対決」も実施。2人とも張り切りすぎて、予想外の展開を迎えるという。

井上は「びしょ濡れTシャツ選手権」について、「想定の10倍ぐらい、“お風呂に入ったの?”っていうぐらい、びしょびしょになった」と回顧。「これこそまさに、夏でしか味わえない楽しさなのかなって思います」と語った。

佐々木大光、キャッスルショーで涙寸前

ディズニー好きの佐々木と井上は、2人だけで東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルにも潜入。佐々木がディズニー愛あふれるリポートを披露する。

ロケの最後には、この夏限定のシンデレラ城のキャッスルショーを一同で鑑賞。澤部佑は幻想的なキャッスルプロジェクションに「全身でディズニーを浴びた…」とうっとりする。

井上によると、鑑賞中の佐々木は「泣きそうになっていた」といい、佐々木も「今年の夏のキャッスルショーは、本当に良いポジションから見たかったので、あえて今まで見ていなかった」と告白。「今回、すごく良い場所から、しかもすてきなメンバーと一緒に見ることができて、最高の思い出になりました」と感激を語った。

佐々木はディズニーの魅力について、「まず現実逃避ができるっていうところと(笑)、それを支える圧倒的なエンターテインメント性」と説明。「その魔法を成立させることができる高いクリエイティブ力に、僕はすごく惹かれるし、同じエンターテインメントを志す者として、リスペクトしているんです」と語っている。

なお、当日の生放送には岩井勇気、神田、横澤、松田元太、井上、佐々木らが出演。澤部は夏休みのため欠席し、ロケVTRを振り返りながら、ディズニーにまつわるクイズ企画も展開する。

【編集部MEMO】

神田愛花は、1980年5月29日生まれ、神奈川県出身。学習院大学理学部を卒業後、2003年にNHKへアナウンサーとして入局。12年3月に退局し、その後はフリーアナウンサーとして活動している。趣味はゴルフ、歌舞伎鑑賞、海釣りで、一級小型船舶操縦士の資格を持つ。近年はテレビ出演に加え、Podcast『神田愛花のMy work,My life』などでも活動している。

(C)フジテレビ