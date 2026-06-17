NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は7月1日から、「ポケモン」とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう!ポケモンサービスエリアのたび」を全国(東日本・中日本・西日本の3地区)の対象SA・PAで開催する。

オリジナル スタンプラリーを開催

対象のSA・PAに設置されたポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップしたNEXCOオリジナルデザインの景品が当たる。A賞は「NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳」で1,000名、B賞は「NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル」で1,000名、SP賞は「NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット」で250名に当たる。

ポケモンスタンプ6個(はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個)を集めるとA賞またはB賞に応募できる。さらに、6個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めるとSP賞に応募できる。旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで異なる。

応募期間は2026年7月1日～10月9日まで。対象SA・PAは、6月26日公開予定の特設サイトで確認できる。

オリジナルフォトパネルを設置

対象のSA・PAに各地区(東日本・中日本・西日本)でデザインが異なるオリジナルフォトパネルを設置する。フォトパネル設置箇所は特設サイトで確認できる。フォトパネルのほか、エリア内の装飾も実施する。

フォトパネル

オリジナルグッズを発売

対象のSA・PAにて、キャンペーンを記念したポケモン30周年タイアップオリジナルグッズを販売する。ポケモンとNEXCOのオリジナルデザインを施した「アクリルスタンド」(1,850円)と「アクリルキーホルダー」(1,650円)の2種。また、中日本・西日本管内の対象SA・PAでは、アクリルキーホルダーの他にもオリジナルグッズの販売を予定している。

「Pokémon HOME」で記念メダルをプレゼント

対象のSA・PAにて、スマートフォン版「Pokémon HOME」で記念メダルが受け取れる。各地区(東日本・中日本・西日本)によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PA名が入る。

記念メダル ※画像はイメージ

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