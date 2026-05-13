サントリービバレッジ&フードは、ポケモン30周年を記念したタイアップ企画第2弾として、オリジナルパッケージデザインボトル全18種を6月中旬より全国で発売すると発表した。「C.C.レモン」や「なっちゃん」など、子供から大人まで広く支持される人気ドリンクを通じて、特別な1年を盛り上げていく考えだという。

タイアップ企画第2弾

ポケモンの成長を楽しめる「ポケモン進化ボトル」全18種のデザイン

今回のタイアップでは、ポケモンの「進化」をテーマにしたオリジナルパッケージを展開する。それぞれのドリンクとポケモンの特徴を掛け合わせた特別なデザインとなっている。

「C.C.レモン」(3種)には、黄色いブランドカラーと微炭酸の刺激が「でんきタイプ」を想起させることから、ピチュー・ピカチュウ・ライチュウを採用した。「ペプシ<生> BIG ZERO」(3種)、「ペプシ<生> BIG ZERO LEMON」(3種)、「POPメロンソーダ」(3種)には、『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の3匹であるフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメと、その進化形たちがデザインされている。「なっちゃん りんご」(3種)では「りんごぐらしポケモン」のカジッチュを、「なっちゃん オレンジ」(3種)ではオレンジの体色が特徴のパモを採用し、それぞれの進化形を描いているとのこと。

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商品概要

商品名、希望小売価格などの詳細は以下の通りだ。 ※価格はすべて税別、自動販売機を除く。

・C.C.レモン ポケモンデザインラベル(500ml):200円

・ペプシ〈生〉 BIG ZERO ポケモンデザインラベル(600ml):200円

・ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON ポケモンデザインラベル(600ml):200円

・POPメロンソーダ ポケモンデザインラベル(600ml):200円

・なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル(425ml):220円

・なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル(425ml):220円



発売期日は2026年6月中旬より全国で発売される。オリジナル商品はなくなり次第終了となるため、早めのチェックが推奨されるとのことだ。