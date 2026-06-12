あきんどスシローは、大人気の都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初コラボレーションを6月24日より全国のスシローで実施する。『ゼンレスゾーンゼロ』が外食業界とコラボするのは今回が初であり、登場キャラクターのグッズ付き商品などが提供される。

「スシロー新エリー都店へようこそ!」をテーマにした限定グッズ付きメニュー

おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、HoYoverseが手がけるファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーションが実現した。本コラボはスシローがゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で、描き下ろしキャラクターのグッズ付き商品などが展開される。

コラボ限定ピック付きのおすしとして、肉厚でボリューム感がある「ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび」(260円～)や、コリコリ食感と磯の香りが特長の「ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝」(260円～)、合鴨の旨みを引き立てるパンチの効いた「ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ」(260円～)の3種が登場する。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび 260円～

ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝 260円～

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ 260円～

コラボ限定ピック全10種 イメージ

また、ホログラム加工が施されたコラボ限定レーザーチケット付きの「ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻」(400円～)は、まぐろのねっとりとした食感と旨みが楽しめるとのことだ。

ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻 400円～

コラボ限定レーザーチケット全5種 イメージ

コラボ限定レーザーチケットにはゲーム内アイテム(ディニー×30,000、コラボ限定記念アイテム×1)がもらえる交換コードが付いてくる。さらに、同梱している別紙から二次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で150名に「コラボ限定すし皿5枚セット」が当たるキャンペーンに参加できるという。シリアルコードの使用期間は6月24日から7月12日23:59:59までとなっている。

コラボ限定すし皿5枚セット

スイーツにはコラボ限定ステッカーが付き、北海道産のクリームや牛乳をたっぷり使った「ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ」(360円～)と、瀬戸内産のレモンを使用した爽やかな味わいの「ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ」(360円～)の2種が用意されている。

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ 360円～

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ 360円～

コラボ限定ステッカー裏面の二次元コードからも、レーザーチケットと同様のゲーム内アイテムがもらえる交換コードが付いてくるそうだ。

コラボ限定ステッカーイメージ

さらに、キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア付きの「ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク」も登場する。

コラボ限定ミニフィギュア全5種 イメージ

スペシャルコラボ店舗やSNSキャンペーンも実施

本キャンペーン期間中にスシロー公式Xをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で20名に「スシローで使えるお食事券10,000円分」が当たるSNSキャンペーンが実施される。キャンペーン期間は6月24日から7月12日23:59:59までとなっている。

また、コラボ期間中はスシロー 難波アムザ店(大阪府)とスシロー 秋葉原中央通り店(東京都)の2店舗でゲーム内の世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗を展開する。一部店舗の大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」が楽しめるそうだ。