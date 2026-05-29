三井不動産と、カナダの世界的マルチメディアスタジオ Moment Factory Studios Inc.は、ポケモンインターナショナルと協働し、来場者自身がポケモントレーナーとなってポケモンの世界を体験できる新たなエンターテインメントプロジェクトを発表した。

三井不動産とMoment Factoryがパートナーシップを開始

三井不動産は、Moment Factory Studios Inc.と、ロケーションベースエンターテインメント(LBE)領域におけるパートナーシップを開始。新プロジェクトは、その第一弾の取り組みとなる。

同プロジェクトは、多様な専門性を持つグローバルチームの協働により実現する。世代、あるいは国や地域を越えて愛されるポケモンのブランド、Moment Factoryの先進的な演出力、三井不動産のリアルな場づくりにおける知見とネットワーク、それぞれの強みを掛け合わせることで、ここでしか味わえない体験を創出する。

インタラクティブ技術と革新的なストーリーテリングを通じて、ポケモンの世界観をリアルな空間で表現。ファン同士が現実世界でつながりながら、ポケモントレーナーとして冒険できる没入感あふれる体験を提供する。

同プロジェクトは2027年春に欧州で開始後、複数の地域での巡回開催を予定している。